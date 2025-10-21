Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Cracovia- podría interceptar el avión del presidente ruso, Vladímir Putin, si éste llegara a cruzar el espacio aéreo polaco para asistir a la reunión planeada con el líder estadounidense Donald Trump en Budapest, advirtió el ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski.

Sikorski aludió, en declaraciones a la emisora Radio Rodzina, a la posibilidad de que el avión oficial de Putin, volase a Hungría a través del espacio aéreo polaco, actualmente cerrado a las aeronaves rusas.

En este contexto, advirtió, Varsovia "no puede garantizar que un tribunal independiente no ordene al gobierno detener un avión de este tipo, con el fin de llevar a un sospechoso (de crímenes de guerra) ante el tribunal de La Haya", en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).

Lee también

"Polacos están listos para cometer actos de terrorismo", dice Lavrov

El ministro polaco sugirió que Putin podría por el contrario volar a Hungría a través de Turquía, Montenegro y Serbia.

En reacción a estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, citado por la agencia RIA Nóvosti, afirmó que las advertencias sobre la seguridad del avión de Putin "demuestran que los polacos están listos para cometer actos de terrorismo".

El riesgo de detención al que se refirió Sikorski se basa en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) el 17 de marzo de 2023, la cual se dictó contra el presidente ruso y su comisionada para la infancia, Maria Lvova-Belova.

Lee también

Sobre ambos pesa una acusación de crímenes de guerra y de deportación y desplazamiento ilícito de niños cometidos a partir del 24 de febrero de 2022, fecha en que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

La orden obliga a los 125 Estados signatarios del Estatuto de Roma (entre ellos, a Polonia), el tratado que creó la CPI, a detener a Putin si entra en su territorio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas