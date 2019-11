LONDRES. - La policía británica abatió a tiros a un hombre en el Puente de Londres, reportó la cadena televisiva de noticias Sky.

La BBC dijo que hubo dos disparos. Videos y fotografías en Twitter mostraron varios autos policiales y autobuses en el puente, así como un camión ocupando varios carriles.

"Estamos en las primera etapas de un incidente en el Puente de Londres", señaló la policía en un comunicado.



Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

— Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019