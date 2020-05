Plasma convaleciente, otra opción contra coronavirus

En Reino Unido, comenzarán a usar plasma de pacientes recuperados del coronavirus en los enfermos que no producen suficientes anticuerpos, de acuerdo con medios británicos.

El canal Sky News afirmó que si las primeras pruebas son positivas, quienes están contagiados recibirán el llamado “plasma convaleciente”. Reportó que el secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que miles de personas infectadas se beneficiarían potencialmente del tratamiento en el futuro.

No obstante, no todos son optimistas. El doctor Bharat Pankhania, profesor clínico sénior de la Universidad de Exeter, aseveró: “Este es un producto que se transmite por la sangre, por lo que debemos tener mucho cuidado de no causar ningún daño (...) Hay cosas que pueden salir mal, como la introducción de una infección o una reacción alérgica”.

La BBC informó que más de 6 mil 500 personas se inscribieron para el ensayo. La semana pasada, NHS Blood and Transplant comenzó a recolectar sangre de los sobrevivientes. Hasta ahora, 148 personas han donado su plasma en Inglaterra.