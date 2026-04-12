“Planeta Tierra, ustedes son una tripulación”, lanzó la astronauta Christina Koch, quien dio sus primeras declaraciones, junto con sus compañeros de tripulación de la misión Artemis II, en una rueda de prensa para celebrar su vuelta en el Johnson Space Center de la NASA, en Houston.

En la conferencia participaron otros líderes como el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Reid Wiseman, Victor Glover, Koch y Jeremy Hansen compartieron sus sensaciones, claramente emocionados. En el escenario también estuvo la mascota Rise. Koch destacó que una tripulación comparte las mismas preocupaciones y las mismas necesidades, y una tripulación está inevitablemente, bellamente, unida por el deber”.

Lee también Artemis II: ¿Por qué los astronautas aún no pueden volver a su casa?; expedición funcionó como laboratorio de pruebas críticas

Agregó que en el viaje “lo que me impactó no fue necesariamente sólo la Tierra. Fue toda la negrura a su alrededor. La Tierra era sólo este bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo”.

Wiseman indicó que “es un privilegio especial ser humano y es un privilegio especial estar en el planeta Tierra”.

Declaró que “no fue fácil estar a más de 200 mil millas —320 mil kilómetros— de casa. Antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo. Y cuando estás ahí fuera, sólo quieres volver con tu familia y tus amigos”. Añadió que él y sus compañeros “estamos unidos para siempre, y nadie aquí abajo sabrá jamás por lo que acabamos de pasar los cuatro. Fue lo más especial que me pasará en la vida”.

Lee también “Rise”, indicador de gravedad cero en Artemis II, también vuelve a salvo; su papel fue relevante en la misión

El siguiente fue Glover y agradeció “lo que vimos, lo que hicimos y de estar con quienes estuve”. Mencionó que todo eso “es demasiado grande para caber en un sólo cuerpo”.

Koch agregó que no pudo dormir y pensó en todo un discurso. Mencionó que “el inicio y el final fueron momentos humanos aquí en la Tierra”. Relató que la jornada inició cuando el gerente de la misión tocó a su puerta en las habitaciones de la tripulación y le susurró: “Christina, estamos listos para el lanzamiento. Levántate”. Explicó que la misión concluyó la noche de su regreso, el viernes, cuando la enfermera en el barco la acostó y le preguntó: “Señora, ¿puedo darle un abrazo?”.

El canadiense Jeremy Hansen indicó que “no nos han escuchado hablar mucho de la ciencia... porque es la experiencia humana la que es extraordinaria para nosotros”. Mencionó el compromiso del equipo con el “tren de la alegría”: “No siempre estamos en el tren de la alegría... pero estamos comprometidos a volver a subirnos a él tan pronto como podamos. Esa es una habilidad útil para la vida”. Añadió que “cuando nos miran aquí arriba, no nos están mirando a nosotros. Somos un espejo que te refleja a ti. Y si te gusta lo que ves, entonces mira un poco más profundo. Esto eres tú”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.