Kiev.- El jefe del Servicio Estatal ucraniano de Seguridad Alimentaria y Protección al Consumidor para Kiev, Anatoli Katerenchuk, recomendó a la población que haga acopio de agua y alimentos básicos para un período de al menos una semana ante la posibilidad de que la campaña de ataques rusos contra infraestructuras de almacenamiento y distribución de supermercados afecte al suministro.

Katerenchuk hizo esta declaraciones en una emisión en directo de la cadena ucraniana Noviny.LIVE, después de que Rusia haya bombardeado en los últimos días buena parte de los centros de almacenamiento de productos de las principales cadenas de supermercados de Ucrania.

El funcionario ucraniano hizo también un llamamiento a no acumular productos para "un mes o más", y afirmó que en estos momentos no hay problemas de escasez en Ucrania aunque en los estantes de algunos supermercados falten algunos productos por problemas logísticos causados por los ataques rusos.

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"No hay ni habrá escasez de alimentos", dijo Katerenchuk en la entrevista.

El Ministerio de Agricultura ha asegurado hoy que los precios no subirán más de un 2.5% por el encarecimiento de la distribución de productos debido a los ataques rusos.

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