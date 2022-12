Lima.- El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, reportó este sábado que se ha producido un número indeterminado de detenciones y el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía para reprimir una marcha de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo en la noche de este viernes en Lima.

Cientos de personas acudieron la noche del viernes a la céntrica plaza San Martín para protestar contra la destitución de Castillo y exigir el adelanto de elecciones generales, después de que la vicepresidenta Dina Boluarte jurase como nueva jefa de Estado para completar el periodo presidencial hasta el 2026.

La televisión local mostró varios grupos de manifestantes en el centro de Lima, donde hubo enfrentamientos con la Policía Nacional y la reacción de los uniformados, lanzando gases para disolver la movilización.

El adjunto de la Defensoría del Pueblo declaró a Radio Nacional que debido a las protestas se han reportado el uso de gases lacrimógenos, detenciones, y la toma de espacio público.

En ese sentido, pidió a la Policía Nacional "una actuación prudente y conforme a ley porque todavía no hay autoridades, no hay ministros con los cuales se pueda dialogar", dado que Boluarte aún no ha nombrado a su gabinete de ministros.

El diario La República informó que en las manifestaciones del viernes hubo al menos cuatro detenidos y el portal Epicentro TV reportó un herido en el rostro con una bomba lacrimógena durante la marcha en el centro de Lima.

Movilizaciones en varios puntos del país

El representante de la Defensoría añadió que las movilizaciones se han producido a nivel nacional y , por ese motivo, se ha hecho "un llamado a movilizarse pacíficamente, canalizar todos los reclamos y pedidos mediante el diálogo".

Las manifestaciones se han producido también en los exteriores del penal ubicado en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en el distrito limeño de Ate, donde el expresidente Castillo está recluido desde el miércoles por rebelión, después de ordenar el cierre del Congreso, un ejecutivo de emergencia, anunciar que iba a gobernar por decreto y reordenar el sistema judicial.

La Policía Nacional reportó que sus efectivos mantienen "el orden y la seguridad" en dicha sede policial, pero la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informó que en ese lugar se produjo al menos una agresión que ha afectado a los reporteros que cubren las incidencias tras la detención de Castillo.

La ANP informó el viernes que se han registrado cuatro incidencias a nivel nacional en las que han resultado afectados al menos seis periodistas el 7 y 8 de diciembre en el contexto de las movilizaciones sociales por la actual coyuntura política.

Los periodistas afectados sufrieron hostigamiento durante su labor en la región surandina de Apurímac y en la ciudad de Lima durante el desplazamiento del ex primer ministro Aníbal Torres hacia la Fiscalía y en las inmediaciones del penal donde permanece detenido Castillo.

