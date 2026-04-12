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Lima. El ordenó que el lunes continúe la votación para más de 63 mil electores en Lima que no votaron durante la jornada porque no llegaron las papeletas a sus centros de votación, una irregularidad que también se registró en dos zonas de Estados Unidos donde votan peruanos en el exilio.

En un comunicado las autoridades señalaron que las en 15 colegios públicos de los distritos capitalinos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac abrirán entre las 7:00 y las 18:00.

También se indicó que se abrirán mesas en Estados Unidos, específicamente en Orlando y Paterson, donde viven comunidades peruanas.

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Se solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que brinde las facilidades del caso para que, a través del Ministerio de Educación, se disponga que los centros educativos se mantengan a disposición para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instale las mesas de sufragio.

El retraso en la instalación de mesas electorales en varios locales de Lima, sobre todo en la zona sur de la capital peruana cercanas al centro de reparto del material electoral, generó quejas ciudadanas, duras críticas de todos los sectores sociales e incluso la alerta de fraude sin aportar pruebas, lanzada por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, puntera en los sondeos de boca de urna, había pedido a las autoridades electorales que se ampliara el horario de votación hasta la noche o hasta el lunes para que los electores que no han podido sufragar en Lima pudieran ejercer su derecho ciudadano.

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López Aliaga afirmó que las elecciones "se han manchado" con la falta de material electoral en varios centros de votación de Lima y pidió que se convoque a elecciones complementarias "en el término de 24 horas".

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desa/rmlgv

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