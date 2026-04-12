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Lima, 12 abr.- La candidata presidencial peruana pidió este domingo a las autoridades electorales que se amplíe el horario de votación hasta la noche o hasta el lunes para que los 63 mil 300 electores que no han podido sufragar en Lima, por problemas en la distribución de las boletas de votación, puedan ejercer su derecho ciudadano.

En una declaración a la prensa desde el hotel donde va a esperar los resultados,, candidata del partido Fuerza Popular, dijo esperar que este pedido sea acogido por las autoridades electorales antes de que culmine la jornada de elecciones generales en el país.

La favorita en las encuestas de intención de voto expresó su "profunda preocupación" por el hecho de que 211 mesas de votación no hayan podido abrir el proceso en Lima y remarcó que "es importante tomar medidas correctivas antes que culmine este proceso electoral".

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En tal sentido, exhortó a ampliar el horario de sufragio o hacer elecciones complementarias para esas 211 mesas, que no pudieron cumplir con el sufragio en tres distritos de Lima.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) añadió que los problemas reportados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) "de ninguna manera puede afectar el derecho de los ciudadanos de ejercer su voto" y se mostró en desacuerdo con el anuncio de que se les excluirá de pagar la multa por no votar a los electores perjudicados.

Las autoridades electorales ya ampliaron el horario de la jornada de votación una hora más, hasta las 18:00 hora local (23:00 GMT), si bien en algunos casos se abrieron con cinco horas de retraso por la demora en la llegada del material electoral al local.

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El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó en otra rueda de prensa que el problema con la distribución del material responde a la empresa de transportes contratada para esa labor, que no contaba con los camiones con las dimensiones requeridas para el despliegue de las últimas mesas en Lima programado para realizarse el sábado.

No obstante, Corvetto informó que, a nivel nacional, se lograron instalar el 99,8 % de las 92.012 mesas de votación estipuladas por la entidad.

Más de 27 millones de electores fueron convocados este domingo a elegir al próximo presidente de Perú para el periodo 2026-2031, entre 35 candidatos, además de representantes para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

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