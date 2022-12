Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes que se reunirá con la Comisión de Constitución del Congreso para buscar “acortar los plazos” para la celebración de elecciones generales en su país, que hace unos días planteó que se adelanten para abril de 2024.

Boluarte consideró que su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, destituido y detenido tras el fallido autogolpe de Estado, ha sido manipulado para tacharla de “usupardora”.

“Lo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado, no creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter (de Castillo) no son (de él). Lo están utilizando, lo siguen manipulando”, aseguró Boluarte a la prensa, luego de que Castillo afirmara que no renunciará.

Sobre las protestas, Boluarte afirmó que “me duelen las muertes de los hermanos y hermanas, mis condolencias a las familias”, y aseguró haber dado órdenes a la policía de no usar “ni un arma letal” en las manifestaciones ciudadanas que están sacudiendo el país y que se identifique a quienes las han utilizado, causando la muerte de al menos siete manifestantes.

“He dado las indicaciones a la Policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma. He dado las instrucciones necesarias al Ministerio del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que han dañado a nuestras hermanas y hermanos. En cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda”, declaró la presidenta.

La jefa de Estado, quien asumió el poder el miércoles pasado tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, hizo un “llamado a la calma y a la paz” y aseveró que, por ahora, no cree que vaya a ser necesario sacar el Ejército a las calles, que por séptimo día consecutivo están siendo escenario de protestas que exigen su renuncia, un adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, entre otros reclamos.

Pide indagar y dar con responsables de violencia en protestas

Boluarte insistió, en este sentido, que ella llegó a la Presidencia peruana porque integró, como vicepresidenta, la fórmula de encabezaba Castillo y que ganó en las elecciones del año pasado. En esa línea, afirmó que ella no ha hecho “absolutamente nada para que esta situación (de protesta) exista”.

Agregó que exhortó al Ministerio Público a iniciar las investigaciones necesarias para identificar a quienes podrían estar detrás de “este tipo de actitudes” violentas que, aseguró, están “por encima de los derechos de protesta”.

“Todas las personas tenemos derecho a protestar, pero generar vandalismo, quemar hospitales, ambulancias, tomar aeropuertos, esto no habla de una protesta normal, esto ya está llegando a ser extremo”, exclamó.

Concluyó que espera que los ciudadanos “van a entender” su llamado “y se van a calmar” y reiteró que “la policía también se estará replegando a sus puestos de trabajo para que podamos vivir todos en paz”.

Con información de Agencias.

agv/mcc