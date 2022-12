Papa Francisco: “El valor más grande no es ganar, es jugar limpio”

El Papa Francisco concedió una entrevista a Canale 5, canal de televisión abierta italiano, antes de la final entre Argentina y Francia, en la que tocó muchos temas, entre ellos el futbol: "El mayor valor no es ganar o no ganar; es jugar limpio, jugar bien".

“A los vencedores todos los felicitan. Que lo vivan con humildad. Y al que no gana, que lo vivan con alegría, porque el valor más grande no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien.

"Que los dos tengan el coraje de darse la mano. Cuando veo el final de un partido en el que no se dan la mano… Nosotros —estoy hablando del año ‘46— íbamos a la cancha todos los domingos también con mamá, papá, todos juntos. Y ahí la palabra más fea que se oía para el árbitro era ‘vendido’, pero después terminaba el partido y se daban la mano.

"Ese savoir-faire del deporte, ¿no? El deporte te hace más noble, te hace noble también hecho con una pelota de trapo.

"Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este campeonato mundial ayude a retomar el espíritu deportivo, que te hace noble", concluyó el jerarca católico.

Papa Francisco revela que firmó una renuncia por si falla su salud

El Pontífice argentino, quien cumplió 86 años el sábado, ya había dicho que renunciará al papado en caso de que problemas de salud le impidieran hacer su trabajo.

"He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico", dijo en una entrevista al diario español ABC.

Francisco explicó que firmó la carta y se la entregó en 2013 al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, antes de que éste se jubilara.

"Yo la firmé y le dije: 'En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen'", explicó el Papa.

Preguntado por el entrevistador sobre si quería que se conociera ese hecho, Francisco respondió: "Por eso te lo digo".

