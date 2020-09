Ofrecen recompensa por hombre que disparó a dos policías en Los Ángeles

La policía busca este lunes en el área de Los Ángeles a un hombre armado que el sábado hirió gravemente a dos agentes que estaban sentados en su coche patrulla, un sospechoso descrito como una "bestia salvaje" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil dólares a quien dé cualquier información que permita encontrar al agresor.

En un video grabado por cámaras de vigilancia se puede ver a un hombre que se acerca al vehículo y abre fuego a sangre fría.

Los dos agentes, un hombre y una mujer, están hospitalizado con heridas graves tras recibir varios disparos. El sospechoso fue identificado como un hombre afroamericano de entre 28 y 30 años que vestía ropa de color oscuro.

Esta agresión se produce en medio de un clima de tensión en torno a la policía.

Las protestas contra la brutalidad policial y el racismo se han extendido en Estados Unidos por recientes ataques de agentes a la comunidad negra.

Numerosos republicanos dicen ser los únicos defensores de la policía y acusan a los demócratas de liderar una campaña de oposición contra los agentes denunciando los abusos de los que son víctimas los afrodescendientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en su lema electoral de "ley y orden" después de que dos agentes de la oficina del alguacil de Los Ángeles resultaran heridos la noche del sábado en su vehículo patrulla, un suceso que también condenó el candidato demócrata, Joe Biden.

Trump citó el suceso durante una mesa redonda con simpatizantes latinos este domingo en Las Vegas (Nevada), y lo utilizó para trazar un contraste con Biden, su rival en las elecciones de noviembre, sobre el que dijo que "no es fuerte en los temas de ley y orden".

"Cuando encontremos a esa persona (que lo hizo), tenemos que ser mucho más rápidos con las cortes y mucho más duros con nuestra sentencia", aseguró el mandatario.

Unas horas antes, Trump tuiteó que, si los agentes morían, quería que el sospechoso del tiroteo, que sigue a la fuga, enfrentara "la pena de muerte en un juicio rápido", porque es "la única forma de parar esto".



Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020