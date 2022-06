Nuevo video de Vladimir Putin reabre el debate sobre su estado de salud ¿está temblando?

La salud de Vladimir Putin, presidente ruso, es noticia de nuevo. Esto luego de que un exejecutivo de NBC, Mike Sington, compartió imágenes del jefe del Kremlin durante una ceremonia el pasado domingo durante la cual le entregó el Premio Estatal de la Federación Rusa al cineasta Nikita Mikhailov. Aquel video -que se volvió viral en redes- reabrió el debate sobre su estado de salud.

“Las piernas de Putin tiemblan, se ve inestable sobre sus pies, alimentando más especulaciones sobre su salud”, sostuvo Signton en un posteo de la red social Twitter.

El metraje de menos de 20 segundos de duración muestra efectivamente cómo el líder del Kremlin se balancea mientras realiza su discurso.

Por momentos, parece tan inestable que podría llegar a caerse. Tras la circulación del video, diversos canales de la televisión rusa insistieron en que solo estaba estirando las piernas.

Sin embargo, una segunda fuente corroboró lo que el periodista estadounidense había descubierto.

A través del canal de Telegram conocido como General SVR, administrado por presunto exoficial de la KGB Viktor Mikhailovich, se precisó que los médicos del jefe de Estado le pidieron no participar en eventos que duren más de hora y media. Meses atrás, Estados Unidos había hecho la misma revelación.

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp

Los rumores sobre el estado de salud del presidente ruso se remontan a abril cuando, durante una reunión con su ministro de Defensa Serguei Shoigú, parecía sostenerse firmemente de una mesa para no perder el equilibrio. Una escena similar transcurrió durante la misa ortodoxa de Pascua y el Día de la Victoria.

A medida que transcurrían los meses, las sospechas aumentaban. No fue hasta junio que fuentes de inteligencia de Estados Unidos sostuvieron que Putin estaba transitando un cáncer avanzado. Otros medios fueron aún más lejos y se aventuraron a decir que padece también de Parkinson y hasta demencia.

En las últimas horas, y a la luz de nuevas evidencias sobre el deterioro del mandatario, CNBC compartió un reportaje que hizo a la directora del Programa de Seguridad Transatlántica del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, Andrea Kendall-Taylor, entrevista en la que la ejecutiva habló sobre el futuro del líder ruso.

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.

He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF

— max seddon (@maxseddon) April 21, 2022