"No vamos a renunciar" al Donbás: Zelensky

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, descartó la idea de dejar que Moscú se apodere de la región del Donbás y parte del este de Ucrania para detener el baño de sangre, durante una entrevista emitida este domingo por la cadena estadounidense de televisión CNN.

"Ucrania y su gente lo tienen claro. No tenemos derecho a los territorios de nadie más, pero no vamos a renunciar a los nuestros", sentenció.

Zelensky dijo en una entrevista exclusiva con Jake Tapper de CNN desde la oficina del presidente en Kiev que su país no tiene garantías de que Rusia no intente nuevamente apoderarse de Kiev si es capaz de capturar Donbás: "Es por eso que es muy importante para nosotros no permitirles, mantenernos firmes, porque esta batalla... puede influir en el curso de toda la guerra.

"Porque no confío en el ejército ruso ni en el liderazgo ruso”, continuó. "Es por eso que entendemos que el hecho de que luchamos contra ellos y se fueron, y estaban huyendo de Kiev, del norte, de Chernihiv y de esa dirección, no significa que puedan capturar Donbás, no llegarán más lejos hacia Kiev".

"No le creo nada al mundo"

El mandatario ucraniano también declaró: "No le creo nada al mundo. Después de haber visto lo que está pasando en Ucrania, hemos... quiero decir que no creo en este sentimiento de que debemos creerle a algunos países o algunos líderes. No creemos las palabras. Después de la escalada de Rusia, no creemos a nuestros vecinos. No creemos todo esto".

Zelensky declaró: "Incluso yo no creo en los documentos, porque también tenemos un Memorando de Budapest. Creo que conocen todos los detalles de esto. Para mí, eso es sólo un papel y no cuesta nada".

En la entrevista, el presidente indicó: "Simplemente creemos en cosas (...) pragmáticas. Si son nuestros amigos o socios, dennos armas, una mano, apoyo, dinero y detengan a Rusia, pateen a Rusia. Pueden hacerlo si son amigos".

El mandatario continuó: "La única creencia que existe es creer en nosotros mismos, en nuestra gente, creer en nuestras Fuerzas Armadas y creer que los países nos van a apoyar no sólo con sus palabras, sino con sus acciones. Y eso es todo. Nunca más... Realmente, todo el mundo habla de esto y, sin embargo, como pueden ver, no todos tienen las agallas".

Sobre las masacres, recordó: "Mira lo que pasó en Bucha. Está claro que ni siquiera es una guerra, es un genocidio. Simplemente mataron gente. No soldados, gente. Simplemente dispararon a la gente en las calles. La gente andaba en bicicleta, tomaba el autobús o simplemente caminaba; en la calle había cadáveres alineados".

Biden y Macron deben visitar Ucrania

En su entrevista emitida el domingo, el presidente ucraniano también manifestó su deseo de que lo visitara el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien esta semana declaró que las fuerzas rusas estaban cometiendo un "genocidio".

"Creo que vendrá (...) pero la decisión depende de él, por supuesto, depende de la situación de seguridad", dijo. "Pero creo que él es el gobernante de Estados Unidos y por eso debería venir y ver", explicó.

El gobierno de Estados Unidos está considerando mandar un enviado a Kiev, pero la Casa Blanca ha descartado por el momento que el propio presidente se desplace, un viaje que sería de alto riesgo en medio del conflicto.

De acuerdo con CNN, "Zelensky dijo que los $ 800 millones en fondos adicionales que Biden aprobó la semana pasada para ir a Ucrania en busca de armas nuevas y más avanzadas fueron útiles, pero aún se necesitaba más" apoyo.

También indicó que invitó a Emmanuel Macron a visitar Ucrania para que compruebe con sus propios ojos que las fuerzas rusas están cometiendo un "genocidio", un término que su homólogo francés se ha negado a utilizar hasta ahora.

"Con respecto a Emmanuel, hablé con él", dijo Zelensky en una entrevista con el canal estadounidense CNN realizada el viernes y transmitida este domingo.

"Creo que quiere asegurarse de que Rusia entable un diálogo", opinó, para explicar la negativa del líder francés a denunciar un "genocidio" por parte de las tropas rusas que invaden Ucrania, a diferencia de la postura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El presidente ucraniano inicialmente consideró esta negativa "muy dolorosa" el miércoles.

"Le dije que quería que entendiera que esto no es una guerra, que no es más que un genocidio. Lo invité a venir cuando tenga oportunidad", señaló Zelensky a la CNN. "Él vendrá, y verá, y estoy seguro de que entenderá", añadió.

Macron, en plena campaña por su reelección en los comicios presidenciales del próximo domingo en Francia, explicó el jueves que la palabra "genocidio" debería en su opinión ser "calificada por abogados, no por políticos" y que "las escaladas verbales" no ayudaban a Ucrania.