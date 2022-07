Madrid.- Una detallada, espectacular y colorida nebulosa del Anillo del Sur a 2 mil 500 años luz es el objeto cósmico de la segunda imagen del telescopio James Webb, el mayor que se haya lanzado jamás al espacio.

Put a ring on it! Compare views of the Southern Ring nebula and its pair of stars by Webb's NIRCam (L) & MIRI (R) instruments.

La instantánea de esta nebulosa planetaria formada por varias estrellas, una de ellas moribunda que ha estado emitiendo anillos de gas y polvo durante miles de años, se ha hecho pública este martes después de conocerse ayer la primera imagen infrarroja más profunda el universo.

La de ayer se desveló en un acto con participación del presidente estadounidense, Joe Biden, y ambas forman parte de una serie de fotografías que se están enseñando hoy una a una en una retransmisión en directo por parte de la agencia espacial estadounidense NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia canadiense (CSA).

El Webb también captó imágenes de los "Acantilados Cósmicos", formados de polbo y gas y detrás de los ciales hay estrellas bebé previamente ocultas, ahora descubiertas por Webb.

A star is born! Behind the curtain of dust and gas in these "Cosmic Cliffs" are previously hidden baby stars, now uncovered by Webb.

Dos cámaras del Webb captaron esta vista combinada de NIRCam y MIRI de Webb. En el infrarrojo cercano, vemos cientos de estrellas y galaxias de fondo. Mientras tanto, el infrarrojo medio nos muestra discos polvorientos de formación de planetas (en rojo y rosa) alrededor de estrellas jóvenes.

Two cameras are better than one, as seen in this combined view from Webb's NIRCam & MIRI! In the near-infrared, we see hundreds of stars and background galaxies. Meanwhile, the mid-infrared shows us dusty planet-forming disks (in red and pink) around young stars.

