Musk da marcha atrás, seguirá financiando red de internet Starlink en Ucrania

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, anunció el sábado que continuaría financiando la red de internet Starlink en Ucrania, dando marcha atrás en sus afirmaciones del día anterior, cuando llamó al gobierno estadounidense a que se hiciera cargo de esa tarea.

"No importa", tuiteó el hombre más rico del mundo. "Aunque Starlink todavía está perdiendo dinero y otras compañías están recibiendo miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al gobierno de Ucrania de forma gratuita", publicó.



