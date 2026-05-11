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Berlín. La ciudadana francesa que dio positivo por y que desarrolló síntomas graves se encuentra ingresada en cuidados intensivos desde este lunes, informó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) a través de un comunicado.

Según el organismo europeo con sede en Suecia, la pasajera del MV Hondius evacuada el domingo junto a otros cuatro ciudadanos franceses "presentó síntomas agudos durante el vuelo de regreso a Francia", por lo que "actualmente se encuentra en cuidados intensivos".

De este caso positivo por hantavirus informó este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

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Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", explicó la ministra en una entrevista a la emisora de radio France Info, en la que también señaló que se han identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.

Francia confirmó así su primer caso positivo de hantavirus relacionado con el brote detectado a bordo del , en el que viajaba esta paciente que forma parte del grupo de pasajeros franceses evacuados desde el archipiélago canario hacia territorio francés.

La mujer, según las autoridades francesas, comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación, que aterrizó poco antes de las 14:30 GMT del domingo en el parisino de Le Bourget, y después fue ingresada en un hospital de París, junto a los otros cuatro franceses repatriados ayer en un vuelo sanitario.

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Esas cuatro personas han dado negativo por hantavirus, pero permanecerán "hospitalizadas durante un mínimo de 15 días", declaró la ministra, y añadió que un decreto firmado el domingo por el primer ministro, Sébastian Lecornu, permite a las autoridades "endurecer estos periodos de aislamiento".

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