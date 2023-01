Mujer descubre que accidentalmente se casó con su primo mientras buscaban nombre para su hijo

Una mamá en Utah reveló el impactante momento en que descubrió que "me casé accidentalmente con mi primo". Marcella Hill, de 41 años, compartió la revelación sobre ella y su esposo, Tage, con sus casi 300 mil seguidores en TikTok el lunes pasado.

"Estaba sentada en el sofá buscando nombres para el bebé que estábamos a punto de tener y estaba en [el sitio de genealogía] FamilySearch".

Marcella dijo que estaba mirando los nombres de su abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela y tatarabuela cuando se dio cuenta de que algo andaba mal.

'Mi esposo está a mi lado en su propio FamilySearch y dice: 'Oh, eso es gracioso, tenemos los mismos nombres de abuela y abuelo', declaró, recordó el Daily Mail.

'Miro esta línea y es toda igual a la mía. Así que pienso: "Oh, no, no, todavía estás conectado a mi cuenta".

"Luego comenzamos a mirarlo y nos damos cuenta de que mi abuelo es primo hermano de su abuela".



Tienen los mismos tatarabuelos

La pareja llamó a sus respectivos abuelos para preguntarles si se conocían. Resultó que sus sospechas eran ciertas, y la pareja pronto se enteró de que en realidad tienen los mismos tatarabuelos, lo que los convierte en primos terceros.

Con el tiempo, la pareja ha llegado a aceptar el extraño hecho familiar y todavía están casados. Hill incluso afirma que tener una relación con su cónyuge tiene beneficios. "Cuando voy a mi reunión familiar, él también puede ir a la suya, al mismo tiempo”, bromeó.

Hill compartió un segundo video diciendo que ella y su esposo se casaron en una pequeña ceremonia en un juzgado local, por lo que nunca hubo una ocasión previa para que hicieran la conexión familiar.

Algunas personas cuestionaron cómo la pareja no se enteró antes de ese momento: "¿Cómo no se dieron cuenta de esto en la boda?", preguntó una persona. Otra agregó: "¡Esperen, cómo es que no sabían esto de antemano?! ¿Tus abuelos no estuvieron en la boda?".

Otros usuarios realmente no vieron la gran cosa, considerando que eran primos terceros. Otra persona bromeó: "Di que eres de Utah sin decir que eres de Utah".

También parece que Marcella no es la única que accidentalmente se casa con un pariente lejano, reportó el tabloide Daily Mail.

'Ancestry nos enseñó a mi esposo y a mí que somos primos octavos. Apenas cuentan como primos, pero aun así fue un shock”, escribió un usuario de TikTok.

