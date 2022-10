Mujer criticada por su pastel de Mickey Mouse murió a causa del bullying, afirma su hija

El pasado mes de agosto, la pastelera colombiana Marjorie Cantillo falleció luego de sufrir un accidente doméstico al caer por las escaleras y golpearse fuertemente la cabeza.

La mujer estuvo 20 días hospitalizada pero nunca pudo recuperarse. ¿Quién fue el culpable: el estrés o el video? La hija dio fuertes declaraciones al respecto.

En abril del presente año, se hizo viral un video de un pastel del personaje ‘Mickey Mouse’, el cual decepcionó a quienes le habían encargado la labor a la repostera barranquillera.

“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el cliente.

Lee también: Akshata Murty, la esposa del próximo premier británico cuya fortuna supera a la de la reina Isabel II

Días después, Cantillo Romero se defendió: explicó lo que sucedió con el pastel y las afectaciones que sufría con el negocio y con su vida ante ese episodio.

“Yo no hago pedidos así; los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató.

Asegura que le devolvió el dinero al cliente e instantes después se percató de que el ciudadano había hecho la queja pública. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”.

Fue tal la trascendencia de esa denuncia que en días posteriores disminuyeron drásticamente sus ventas y empezó a recibir amenazas, algo que no le había pasado en tres años que tenía con el proyecto.

Lee también: "El día que solo tengo un trabajo lo considero mi día libre": la madre soltera que necesita 5 trabajos para sobrevivir

Afortunadamente para Cantillo, quien aprendió en este negocio con la inducción de allegados, también se presentaron personas que se solidarizaron con ella tras el acontecimiento.

Pastelerías internacionales, un animador local y ciudadanos en general ofrecieron apoyo a la mujer. Uno de ellos fue el actor Rafael Caparroso, quien le brindó un taller de capacitación, el cual dirige un familiar.

Esos gestos fueron dejando frutos en la mujer emprendedora, quien se estaba preparando y alcanzó a mostrar una mejor cara de Mickey Mouse, el cual quedó idéntico al modelo de aquella vez.

Aun así, Marjorie no logró recuperarse del todo, contó su hija en una entrevista para el programa Séptimo Día. La gente acudía a su casa y le lanzaba piedras.

Lee también: ¿Tripledemia? Médicos en EU alertan por virus que se suma al Covid-19 y la influenza y está saturando hospitales

La situación se volvió un martirio para la repostera, quien, al parecer, no pudo superar el bullying que le hacían en redes sociales. Además de las críticas, sus hijas comentaron en el programa mencionado que las ventas disminuyeron considerablemente, por lo que Cantillo no volvió a ser la misma.

“Mi mamá les explicó que el pudín que le mostraron, que era en fondant, costaba 390 mil pesos colombianos (casi mil 600 pesos mexicanos) y les dijo que el pudín se los hacía más económico en crema, pero no iba a quedar igual. Aun así ellos accedieron”, explicó la hija de la pastelera en el programa ‘Caracol’.

La torta realmente se preparó por un costo de 90 mil pesos colombianos (poco menos de 400 pesos mexicanos) y su hija tomó la iniciativa de ayudar a su madre con la preparación. Sin embargo, así como ella detalló, no era tan experta como su madre, por lo que el resultado no fue el esperado.

Cantillo se percató que la apariencia no era la misma a la foto que le habían enviado como guía para el pastel. No obstante, decidió realizar la entrega y en ese momento la persona que recibió el pedido no tuvo problema. Según la joven, “el cliente se fue satisfecho”.

El momento en que cambió la vida de Marjorie

La misma tarde en la que la pastelera entregó el pedido, las personas que mandaron a realizar el pastel se quejaron e hicieron reclamo en la casa de Cantillo. Una de ellas le devolvió la torta y le reclamó que le hiciera la devolución del dinero.

Pero ahí no termina todo: uno de los familiares de la persona a quien le hizo entrega del pastel llamó a Cantillo para seguir reclamando. En medio de la discusión, la mujer tropezó y cayó por las escaleras.

“Mi mamá venía hablando por teléfono con un señor y estaban discutiendo. Ella le estaba pidiendo que eliminara el video porque la estaban perjudicando y ella en la angustia que tenía no tuvo cuidado con las escaleras y se cayó”, explicó la hija de la repostera.

“Si él no hubiera publicado ese video mi mamá no hubiera tenido ese sufrimiento. La muerte de mi mamá sí fue a raíz de eso porque ella se cayó peleando con el señor, sufrió complicaciones de salud, todo empeoró desde ahí”, concluyó.

Lee también: ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que tiene abrumados a los hospitales en EU?

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf