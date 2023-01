Mueren cuatro hermanitos tras caerles el techo de su habitación en Argentina

Cuatro hermanos, de entre cuatro y 10 años, murieron luego de que un techo de losa cayera sobre ellos en su casa de El Jagüel, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, Argentina. Un quinto hermano que no se encontraba con ellos fue quien dio aviso a la policía y a los bomberos para que los auxilien. Por el hecho fue detenida la pareja de la madre de los pequeños.

La tragedia ocurrió el domingo por la noche cuando los dos mellizos, Benicio y Noa Nisi, de 4 años, Lorenzo del Río, de 6, y Santino Hardoy, de 10 se encontraban en su habitación, en su casa ubicada en la calle Talcahuano al 1100. De un momento a otro, y por razones que se investigan, el techo de losa cedió y cayó sobre los pequeños.

Un quinto hermano que se encontraba fuera de la habitación fue quien dio aviso a los bomberos.

“Cerca de las 23.10 recibimos el llamado al cuartel central donde se desplazaron cuatro dotaciones”, informó el oficial principal del cuerpo de bomberos de Esteban Echeverría, Matías Lamilla, a TN.

“Se encontraron con una habitación de 3x3 donde se había derrumbado la losa” dijo y explicó que por el momento se desconocían las razones del derrumbe.

“Uno de los chiquitos de 4 años tenía signos vitales, que fue el primero que se encontró, y fue trasladado por bomberos en un patrullero al hospital, pero falleció camino al hospital”, dijo. El hermano que dio aviso al 911 es quien dijo que había tres niños más, a quienes lamentablemente encontraron sin vida.

La causa quedó en manos de la fiscal de la UFI N°3 de Lomas de Zamora, Vanesa González, y fuentes de la invesitgación afirmaron que sobre la losa había colocado unas “5 toneladas de escombros” ya que se haría una ampliación hacia arriba.

Por ello, González pidió la detención de Catalino Daniel López, de 51 años, quien es dueño de la propiedad y pareja de la madre de los niños, por el delito de homicidio culposo agravado por que las víctimas fueron cuatro. El hombre se negó a declarar.

En tanto, Pamela, la madre de los pequeños publicó un desgarrador mensaje desde su cuenta de Facebook.

“Se me fallecieron mis cuatros hijos, me siento morir, no quiero vivir más, se me fueron al cielo los mellizos Noah, Benicio, Lolo y Santino.

Se me fueron, angelitos de mamá, decime que es una pesadilla, por Dios. Quién me saca este dolor, no puedo más. Por qué la vida es injusta conmigo. Los extraño mi Lolo, mi Santi y mis bebés”, escribió.

Otra tragedia en Argentina

Este fin de semana se conoció otro hecho trágico en el que murieron asesinados dos niños en Misiones. Un pequeño de tres y otro de siete años fueron encontrados muertos el sábado, en una zona de dificil acceso del río Paraná, tras ser buscados desde hacía 24 horas. Es que su madre había confesado que los había tirado a las aguas del río para terminar con sus vidas.

Los niños habían comenzado a ser buscados el viernes, cuando unos pescadores rescataron en horas del mediodía a una mujer identificada como Miriam Z., que naufragaba en el río Paraná. Cuando quedó a salvo, confesó que poco antes había arrojado al agua a sus pequeños hijos de tres y siete años para matarlos y que ella había intentado quitarse la vida.

Encontraron sin vida a dos hermanos que fueron arrojados al río Paraná por su madre.

Después de haber sido rescatada, la mujer fue llevada al hospital Samic para recibir asistencia médica y desde el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado se ordenó su detención. Ahora está alojada la comisaría primera de la UR III imputada en una causa que se caratuló como “doble homicidio seguido de intento de suicidio”.

vare