Mueren 10 niños con leucemia tras recibir medicamentos caducados en Yemen

EL CAIRO.- Al menos 10 niños pacientes con leucemia en Yemen han muerto y decenas más han quedado gravemente enfermos, luego de que se les administraran dosis caducadas de un tratamiento contra el cáncer en la capital controlada por los rebeldes, dijeron este viernes funcionarios médicos y trabajadores.

El ruinoso conflicto de Yemen, que ahora entra en su octavo año, ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo y ha matado a más de 150 mil personas.

Los niños tenían entre tres y 15 años y murieron en el Hospital Kuwait de Sanaa después de que les inyectaran dosis viejas de medicamentos de contrabando en varias clínicas privadas, dijo el Ministerio de Salud dirigido por los rebeldes en un comunicado el jueves. Los funcionarios no dijeron cuándo ocurrieron las 10 muertes.

Según media docena de funcionarios y trabajadores de la salud que hablaron con The Associated Press, unos 50 niños recibieron un tratamiento de quimioterapia de contrabando conocido como metotrexato que se fabricó originalmente en la India. Dijeron que un total de 19 niños habían muerto a causa del tratamiento vencido. Los funcionarios y trabajadores hablaron bajo condición de anonimato ya que no fueron informados para hablar con los medios.

En medio de la guerra de Yemen, la falta de acceso a los recursos básicos, incluidos alimentos y medicinas, ha creado grandes redes de contrabando en las áreas controladas por los rebeldes Houthi y la coalición saudita.

Varios médicos en Sanaa dijeron que los funcionarios Houthi trabajan en secreto en asociación con contrabandistas de medicamentos que venden tratamientos a menudo vencidos a clínicas privadas desde almacenes en todo el país. Al hacerlo, dijeron que los hutíes estaban limitando la disponibilidad de tratamientos seguros.

El Ministerio de Salud Houthi dijo que abrió una investigación sobre el incidente. En su declaración, culparon de las muertes a las fuerzas de la coalición saudita por causar la falta de medicamentos disponibles en las áreas controladas por los hutíes.

La familia de uno de los niños fallecidos dijo que su hijo sintió dolores y calambres después de recibir el tratamiento de quimioterapia vencido y murió cinco días después. “Lo peor fue que la administración del hospital trató de ocultarnos la verdad”, dijo el padre del niño, quien pidió no ser identificado por su seguridad y la de su familia.

El hecho de no extender la tregua nacional a principios de octubre ha amenazado con reavivar el derramamiento de sangre después de una pausa de seis meses en los combates. Los hutíes culparon de las negociaciones sin salida a la ONU, que ha facilitado las conversaciones de alto el fuego, mientras que el enviado de Estados Unidos a Yemen acusó al grupo rebelde de secuestrar las conversaciones de paz a través de demandas de último minuto.

Las fuerzas hutíes respaldadas por Irán tomaron franjas del norte de Yemen y Sanaa en 2014, empujando al gobierno al exilio. Una coalición liderada por Arabia Saudita, que incluía a los Emiratos Árabes Unidos, intervino al año siguiente para tratar de restaurar el poder del gobierno reconocido internacionalmente.

