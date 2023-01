Muere joven colombiana con cáncer terminal en EU cuya familia logró una visa humanitaria para acompañarla

Instagram



El caso de Paula Durán conmovió a cientos en redes sociales e incluso se convirtió en tema de conversación entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos.

La triste pero anticipada muerte de esta joven madre colombiana que vivía en California con su esposo y sus tres hijos se produjo este martes después de que sus signos vitales hubieran comenzado a debilitarse.

En una transmisión en vivo en Instagram, Sergio Vega, su esposo, contó cómo fueron los últimos momentos de su esposa y habló del amor que los unió.

"Realmente les pido que tengan muchas oraciones por nosotros, por sus hijos", dijo Sergio durante su intervención.

"Me partió en el alma ver partir a mi esposa, la mujer con la que la he guerreado durante los últimos 7 años.

"Fue mi motivación, pero se queda aquí en mi corazón y en mi mente. Y más adelante me volveré a encontrar con ella, para la eternidad", añadió.

En la recta final de su tercer embarazo, Paula, su marido y sus dos hijas se enteraron de que los mareos y malestares que la colombiana de 27 años atribuía a la gestación se debían en realidad a un tumor.







Un cáncer que pronto se volvería metastásico.

La historia de Paula se volvió viral después de que Sergio pidiera ayuda a las autoridades colombianas y estadounidenses para que les otorgaran una visa humanitaria a los padres de ambos, la cual recibieron el pasado 17 de enero, lo que les permitió viajar para estar a su lado.

Los papás de Paula llegaron a San Francisco el 19 de enero y pudieron conocer a su tercer nieto, quien según la mamá de Paula era "igualito" a su hija.

En videos que publicaron medios de comunicación en Colombia, se vio la emotiva llegada de la pareja y el reencuentro con sus nietos.

En su Instagram Live, Vega les pidió a los que se habían sintonizado que oraran por toda su familia, especialmente por los padres de Paula.

En redes, los comentarios de dolor luego de que se conociera la muerte de Paula no se hicieron esperar.

La muerte de Paula Duran me impacta y me llena de dolor y angustia. No cuestiono los designios de Dios, pero a veces parecen ser inexplicables Fortaleza a su esposo, hijos y familia. Que tristeza.

