Muere John Lewis, emblemático activista de los derechos civiles en EU

John Lewis, emblemático defensor del pacifismo y de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue compañero de lucha de Martin Luther King y congresista durante décadas, murió el viernes a los 80 años.

"Hoy Estados Unidos llora la pérdida de uno de los más grandes héroes de su historia", dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en un comunicado.

Lewis, que padeció un cáncer de páncreas, fue "un titán del movimiento de los derechos civiles cuya bondad, fe y valentía transformaron nuestra nación", agregó Pelosi.

.@RepJohnLewis was a titan of the civil rights movement whose goodness, faith and bravery transformed our nation. Every day of his life was dedicated to bringing freedom and justice to all. pic.twitter.com/xMbfAUhLUv

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 18, 2020