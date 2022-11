Misil en Polonia, un “accidente” ucraniano

Przewodow, Polonia.— Un día después de la caída de un misil de fabricación soviética en suelo polaco, que causó la muerte de dos personas, los ánimos se calmaron cuando Polonia, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) adelantaron que todo indica que no fue un ataque ruso, sino que probablemente fue la defensa aérea ucraniana la que lanzó el proyectil por error durante un bombardeo ruso a la red eléctrica de Ucrania.

“La defensa de Ucrania estaba lanzando sus misiles en varias direcciones y es muy probable que, lamentablemente, uno de estos misiles cayera en territorio polaco”, declaró el presidente polaco, Andrzej Duda. “No hay nada, absolutamente nada, que sugiera que fue un ataque intencional contra Polonia”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una reunión de la alianza militar de 30 naciones en Bruselas, se hizo eco de los hallazgos preliminares de Polonia; sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, los cuestionó y pidió una investigación a profundidad.

“Hay una investigación en curso sobre este incidente y tenemos que esperar su resultado. Pero no tenemos indicios de que este sea el resultado de un ataque deliberado”, afirmó Stoltenberg.

Las evaluaciones preliminares del misil aparentemente minimizaban la probabilidad de un ataque que provocara una gran escalada de la invasión rusa a Ucrania, iniciada hace casi nueve meses. Un ataque ruso deliberado a Polonia hubiera podido arrastrar a la OTAN al conflicto. Con todo, Stoltenberg y otros culparon en términos generales, aunque no específicos, a la guerra del presidente ruso Vladimir Putin.

“Esto no es culpa de Ucrania. En última instancia, la responsabilidad es de Rusia”, señaló Stoltenberg. Zelenskyy dijo a los reporteros que no tenía dudas sobre un reporte que recibió de sus máximos comandantes “de que no fueron nuestros misiles ni un ataque nuestro con misiles”. Añadió que funcionarios ucranianos deberían tener acceso al sitio y participar en la pesquisa.

El embajador de Polonia ante la OTAN dijo a CNN que la “responsabilidad última recae en Rusia”, tras el misil mortal que impactó territorio polaco el martes.

Antes de las evaluaciones polaca y de la OTAN, el presidente estadounidense, Joe Biden, había dicho que era “poco probable” que Rusia disparara el misil, pero agregó: “Me aseguraré de averiguar exactamente qué sucedió”.

La Casa Blanca indicó que no había “visto nada que contradiga” la versión polaca, aunque eso no exime a Rusia de su “responsabilidad” por los bombardeos que lleva a cabo en Ucrania.

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, Oleksiy Danilov, dijoque poseía “pruebas” de la implicación rusa y que estaba dispuesto a entregarlas.

Las autoridades de Hungría, otro país de la OTAN, consideraron poco “responsable” la actitud de Zelensky.

El Kremlin denunció la respuesta inicial de Polonia y otros países y, en un raro gesto a un líder estadounidense, elogió la “reacción moderada y mucho más profesional” de Biden.

“Hemos sido testigos de otra reacción histérica, frenética y rusofóbica que no se basó en ningún dato real”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador de Polonia en Moscú. Según los informes, la discusión duró unos 20 minutos.

El presidente polaco dijo que el misil era probablemente un S-300 de fabricación rusa que data de la era soviética. Ucrania, que alguna vez formó parte de la Unión Soviética, dispone de armamento de fabricación soviética y rusa, y también se ha incautado de más armas rusas. Los bombardeos de Rusia a las instalaciones de generación y transmisión de energía el martes incluyeron la región occidental de Ucrania que limita con Polonia. El ejército ucraniano dijo que 77 de los más de 90 misiles fueron derribados por las defensas aéreas, junto a 11 drones.

En Europa, los miembros de la OTAN pidieron una investigación exhaustiva y criticaron a Moscú. “Esto no habría sucedido sin la guerra rusa contra Ucrania, sin los misiles que ahora se disparan contra la infraestructura ucraniana de manera intensiva y en gran escala”, dijo el canciller alemán Olaf Scholz.

Mientras, el general estadounidense Mark Milley declaró que el objetivo de los ucranianos de “expulsar militarmente a los rusos físicamente de Ucrania es una tarea muy difícil” y es probable que no se logre “en el corto plazo”. También refirió que “es posible, tal vez, que haya una solución política. Todo lo que digo es que existe la posibilidad”.