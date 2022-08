Miles de personas siguen en vivo la ruta del supuesto avión que lleva a Nancy Pelosi a Taiwán

La ruta del avión SPAR19, que supuestamente lleva a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, desató el interés de cientos de miles de personas.

La ruta del avión, que se encontraba cerca de Manila, con rumbo a Taipei, es seguida por casi 300 mil personas a través del portal Flightradar24, que permite seguir los vuelos en vivo.

Está previsto que el avión, un Boeing C-40C operado por la Fuerza Aérea estadounidense y que partió de Singapur, aterrice en Taiwán alrededor de las 22:20, hora local (9:20 am de la CDMX).

El portal reportó caídas y vía Twitter señaló que “debido al interés sin precedentes en rastrear el vuelo SPAR19, los servicios de Flightradar24 se encuentran bajo una carga extremadamente pesada. Algunos usuarios podrían experimentar problemas para accesar a nuestro sitio; nuestros equipos están trabajando para restablecer la plena funcionalidad para todos los usuarios tan pronto como sea posible”.

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr

— Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022