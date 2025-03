El presidente argentino, Javier Milei, dijo este sábado durante su discurso en la apertura anual del Congreso que la "motosierra" con la alude a su plan de desguace estatal "es un símbolo de un cambio de época" que "seguirá por años".

Lee también Javier Milei designa jueces por decreto; le llueven críticas al presidente argentino

"La motosierra hoy es un símbolo de un cambio de época, el inicio de una nueva era dorada para la humanidad, pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia del mundo", dijo el mandatario ultraliberal, al detallar que el draconiano recorte de gastos que emprendió el año pasado "es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo".

Consideró que "los ojos del mundo hoy se posan en Argentina" y que "en algunos casos incluso toman nota" de lo hecho por su gestión "para aplicarlo en sus propios países, como está haciendo Elon Musk al frente de la cartera de desregulación de Estados Unidos".

En un discurso cargado de datos económicos y dardos a la oposición, dijo además que "la motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo".

Afirmó además que Argentina está cerca de llegar a un nuevo acuerdo que incluiría un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que le permitiría "eliminar este año" los controles cambiarios.

El presidente reiteró su voluntad de llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos y dijo que para eso "es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegado el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos".

Durante la primera mitad de su discurso de 45 minutos, Milei repasó la herencia recibida y calificó a su programa económico como "el más exitoso" hasta la fecha: "Hemos reducido la inflación a una velocidad sin precedentes", dijo.

Celebró el despido de 40.000 empleados públicos, la eliminación de instituto de cine (INCAA), del ministerio de la Mujer, el Instituto contra la Discriminación y de la agencia de noticias estatal Télam, a los que calificó como "cajas de militancia".

Dijo además que eliminó la obra pública porque era "uno de los curros (estafas) de la política" e invitó a "erradicar la mentira de que la obra pública genera trabajo", al asegurar que en realidad "genera impuestos".

También prometió impulsar una modificación del sistema laboral y una "reforma impositiva estructural" para pasar a tener "únicamente seis impuestos", así como una "profunda reforma migratoria".

El anuncio referido a la reforma laboral se da el mismo día en que el sindicato de trabajadores estatales denunció una nueva ola de casi 3.000 despidos en el sector público y tras la pérdida de 200 mil puestos de trabajo en 2024.

El discurso se vio interrumpido en varias ocasiones por aplausos, en un contexto que por momentos se asemejó al de un acto partidario, ante la ausencia de la gran mayoría de los diputados y senadores de la oposición y la presencia de solo seis de los 24 gobernadores provinciales.

Los diputados del bloque opositor Unión por la Patria (centroizquierda) lanzaron un comunicado en la previa del discurso en el que enumeraron entre los motivos de su ausencia "la criptoestafa de Milei" y los "jueces de la Corte nombrados por decreto".

El denominado "criptogate" que sacude el universo político argentino comenzó el 14 de febrero, cuando el presidente promovió, según él "de buena fe", una criptomoneda que en dos horas colapsó con pérdidas multimillonarias.

Ese caso llegó esta semana a la tapa de la revista económica Forbes, que lo calificó como "el mayor robo cripto de la historia", pero además es investigado por la justicia argentina y la estadounidense.

Milei se refirió indirectamente a la cuestión este sábado: "El Banco Central les robó a los argentinos 110.000 millones de dólares. Vengan ahora a hablar de estafa piramidal", dijo, antes de afirmar que el Tesoro utilizará el eventual desembolso del FMI "para pagar su deuda con el Banco Central".

Esta semana, en medio del escándalo cripto, Milei nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, medida repudiada por casi toda la oposición. Este viernes apuntó sus cañones contra el gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que le sugirió renunciar por hechos de inseguridad en su distrito.

En ese sentido, Milei reiteró este sábado su propuesta de bajar la edad de imputabilidad y aumentar las penas y volvió a señalar hacia el gobernador. "Si Kicillof quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc