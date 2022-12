"Mi rostro se derretía”: joven cancela su boda tras sufrir un accidente que le quemo todo su cuerpo

Brenley Davis es una joven de 22 años de Carolina del Norte, Estados Unidos, quien vivió una pesadilla seis días antes de su boda, pues sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo que la obligaron a cancelar el evento, pues sentía que su rostro se “derretía”.

Al diario estadounidense ‘Kennedy News’, Davis le comentó que en agosto de 2020 estaba con su prometido en la sala de su casa, cuando notó que la cocina se llenó de humo. Rápidamente, la mujer fue a ver qué había pasado y se dio cuenta que había dejado durante un hora un sartén con aceite en el fuego.

“Estaba haciendo papas fritas. Pensé que había apagado el aceite, pero había estado en la estufa durante una hora a fuego medio o alto”, contó.

La pareja actuó rápidamente, apagaron la calefacción y abrieron las puertas y ventanas. Sin embargo, al parecer el viento empeoró las cosas y provocó que se hicieran unas llamas tan altas que estaban quemando los gabinetes de la cocina.

“Mi esposo llamó al departamento de bomberos y estaba parado afuera en el patio trasero. Estaba parado allí viendo cómo se quemaba y lo siguiente que supe fue que mi adrenalina se disparó”, comentó Davis.



En ese momento, la joven novia agarró la sartén y corrió fuera de la casa. Mientras hacía esto las llamas quemaban su cuerpo.

“Las llamas eran tan altas que me quemaban la cara, los brazos, las costillas y el pecho. Una vez que salí y tiré la olla, el fuego sopló hacia mi pierna. Las llamas seguían encendidas y corrí a través de ellas. Luego llegó a la parte inferior de mis pies”, recordó.

Davis describió que sentía como si su rostro se estuviera derritiendo. Cuando llegaron a atender la emergencia, un grupo de médicos le explicó que había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser internada en el hospital.

"No podía alimentarme, no podía ir al baño y apenas podía andar. Justin cuidó de mí. Cumplía sus votos antes incluso de haberlos pronunciado. Tenía que hacerlo todo por mí”, recalcó.

Después del accidente, la mujer tuvo que hacerse a una serie de procedimientos dolorosos, pues tuvo que ser sometida a una cirugía de injerto de piel y después a sesiones de fisioterapia para recuperar la movilidad en sus brazos y estirar la piel.

Cuando sus heridas ya estaban recuperadas, logró casarse con su esposo en noviembre de 2020. Pese a que esta historia ocurrió hace dos años, la joven quiso poner su experiencia de ejemplo para que otras personas sean más cuidadosas durante esta temporada navideña.

“Para las personas que cocinan en Navidad, es muy fácil olvidarse de las cosas que se encienden en la estufa. Me pasó a mí. Estaba tratando de hornear un pastel, cocinar y hacer las papas fritas, todo a la vez. Me olvidé por completo de la grasa. Intenta no estresarte ni tener prisa. Si estás estresado, cometes errores. Investiga y ten extintores”, aconsejó.

