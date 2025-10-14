Más Información
Las autoridades mexicanas solicitaron al equipo del Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMS) la elaboración de mapas de emergencia para evaluar la extensión de las inundaciones y los daños registrados en cinco entidades y que, hasta el último reporte, han dejando 64 muertos y 65 desaparecidos, con una afectación estimada en unas 100 mil viviendas.
Copernicus EMS es un servicio del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que proporciona información geoespacial para la gestión de desastres naturales.
En la red social X, Copernicus EMS informó de la petición este martes y agrego que el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Comisión Europea activó el servicio de cartografía rápida bajo demanda de Copernicus EMS para cubrir las inundaciones en México.
Lee también Tras lluvias, Defensa establece Centro Coordinador en el Aeropuerto Nacional de Pachuca; permitirá transportar víveres
Además, se solicitó al servicio de cartografía rápida bajo demanda de Copernicus EMS "que proporcionara cartografía de emergencia sobre la extensión de las inundaciones".
En su reporte, el servicio indicó que el 11 de octubre de 2025 "se informó de que las fuertes lluvias habían afectado a varios estados de México, lo que provocó una grave crisis humanitaria".
El fenómeno, añadió, "continúa y se agrava con graves inundaciones y deslizamientos de tierra" (...) se solicitó a Copernicus EMS 'Rapid Mapping' "que proporcionara mapas de emergencia para evaluar la extensión de las inundaciones y los daños".
Copernicus analizará imágenes satelitales para evaluar los daños
Con base en el análisis de imágenes obtenidas por teledetección, Copernicus EMS 'On-Demand Rapid Mapping' analizará el impacto del evento en cinco áreas de interés.
Es decir, el sistema de mapeo rápido analizará imágenes satelitales para evaluar la magnitud de los daños en las comunidades de Álamo, Cazones de Herrera, Poza Rica, Tuxpan y Nuevo Necaxa, todas en la región norte de Veracruz y zonas colindantes de Puebla e Hidalgo, que resultaron afectadas por las intensas lluvias.
Las lluvias extraordinarias han provocado afectaciones sin precedentes en carreteras, caminos rurales y puentes, con daños equiparables a fenómenos que ocurren “una vez cada mil años”, afirmaron este martes las autoridades.
Lee también Continúa rescate de personas atrapadas en la huasteca potosina tras severas inundaciones
El Gobierno federal ha prometido entregar apoyos económicos y alimentarios directos a los damnificados en los próximos días.
El objetivo de Copernicus EMS es apoyar a los responsables de la gestión de desastres, ofreciendo productos cartográficos y datos para la respuesta, prevención, preparación, recuperación y evaluación de daños.
