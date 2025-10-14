Más Información

"Lo quieren regalado, ahí está"; productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

México vs Ecuador - EN VIVO - Partido amistoso

Senado avala reforma a Ley Aduanera; incluyen transitorio para que entre en vigor en 2026 y regresa a San Lázaro

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Diputados aprueban en comisiones Ley de Ingresos 2026

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

AIFA exenta pago de peaje en casetas con tu pase de abordar; conoce a partir de cuándo y la lista completa de autopistas

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

Fiscalía de Guerrero detiene a adolescente como presunto coautor del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Las autoridades mexicanas solicitaron al equipo del Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMS) la elaboración de mapas de emergencia para evaluar la extensión de las inundaciones y los daños registrados en cinco entidades y que, hasta el último reporte, han dejando 64 muertos y 65 desaparecidos, con una afectación estimada en unas 100 mil viviendas.

Copernicus EMS es un servicio del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que proporciona información geoespacial para la gestión de desastres naturales.

En la red social X, Copernicus EMS informó de la petición este martes y agrego que el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Comisión Europea activó el servicio de cartografía rápida bajo demanda de Copernicus EMS para cubrir las inundaciones en México.

Además, se solicitó al servicio de cartografía rápida bajo demanda de Copernicus EMS "que proporcionara cartografía de emergencia sobre la extensión de las inundaciones".

En su reporte, el servicio indicó que el 11 de octubre de 2025 "se informó de que las fuertes lluvias habían afectado a varios estados de México, lo que provocó una grave crisis humanitaria".

El fenómeno, añadió, "continúa y se agrava con graves inundaciones y deslizamientos de tierra" (...) se solicitó a Copernicus EMS 'Rapid Mapping' "que proporcionara mapas de emergencia para evaluar la extensión de las inundaciones y los daños".

Copernicus analizará imágenes satelitales para evaluar los daños

Con base en el análisis de imágenes obtenidas por teledetección, Copernicus EMS 'On-Demand Rapid Mapping' analizará el impacto del evento en cinco áreas de interés.

Es decir, el sistema de mapeo rápido analizará imágenes satelitales para evaluar la magnitud de los daños en las comunidades de Álamo, Cazones de Herrera, Poza Rica, Tuxpan y Nuevo Necaxa, todas en la región norte de Veracruz y zonas colindantes de Puebla e Hidalgo, que resultaron afectadas por las intensas lluvias.

Las lluvias extraordinarias han provocado afectaciones sin precedentes en carreteras, caminos rurales y puentes, con daños equiparables a fenómenos que ocurren “una vez cada mil años”, afirmaron este martes las autoridades.

El Gobierno federal ha prometido entregar apoyos económicos y alimentarios directos a los damnificados en los próximos días.

El objetivo de Copernicus EMS es apoyar a los responsables de la gestión de desastres, ofreciendo productos cartográficos y datos para la respuesta, prevención, preparación, recuperación y evaluación de daños.

Más Información

