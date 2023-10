M exicanos que se encuentran varados en Israel cuestionaron el protocolo que utilizó la embajada de nuestro país y el gobierno para decidir y seleccionar la salida de los connacionales en los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, porque acusaron que ni siquiera se ocuparon todos los asientos disponibles en ambos vuelos.

Señalaron que sólo abordaron 287 mexicanos las dos aeronaves, de las mil personas inscritas para abandonar Medio Oriente.

Laura Hernández, originaria de la Ciudad de México, contó a EL UNIVERSAL que “hasta este momento no nos han llamado, no nos han contactado, no me han dicho nada, no sabemos qué criterios tomaron para sacar a la gente. Tengo dos adultos mayores con enfermedades crónicas, pensaría que serían primeros en salir. En fotos que publicó la SRE se ve mucho espacio y asientos vacíos”.

Hernández y tres miembros de su familia (su madre, un tío y una tía) que quedaron en medio del conflicto entre Israel y Hamas tenían previsto su vuelo de regreso el próximo 16 de octubre, pero la aerolínea canceló las salidas.

Detalló que se inscribió en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), “un formato complicado, no son claras las instrucciones, pero respondí y envié el correo, el cual contestó la embajada, donde indicaba que debía llenar el formato por cada persona que quería salir del país”, dijo. Envió toda la información el martes.

José Rivadeneyra Solís llegó a Israel para aprender el idioma hebreo. Foto: Especial

Luego, familiares y amigos le avisaron: “Ya van los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana”. Nunca les llamaron. Laura llegó a Israel junto a su familia el pasado 19 de septiembre para visitar a su sobrino, quien vive en ese país y tuvo un bebé. La idea era aprovechar para conocer algunos lugares de la región, pero los planes se cancelaron ante el conflicto.

A las 5 de la mañana del sábado 7 de octubre, Laura comenzó a recibir mensajes de amistades y su sobrino, alertando de un bombardeo. Pero cuando preguntó en la recepción del hotel donde se hospeda, no sabían nada. Sólo le dijeron que no se preocupara, porque la población cuenta con “escudo antibombas”. Al poco rato, los encargados le avisaron que debía ponerse a salvo en el refugio.

“Si sonaba la sirena teníamos un minuto para bajar al refugio, nos enseñaron dónde estaba, el protocolo y que, en caso de que nos agarrara en la calle, teníamos que buscar uno cercano en algún edificio”. También le indicaron que durmiera vestida con zapatos puestos, con el pasaporte a la mano, dinero, tarjetas, botella con agua y algo para comer, porque no sabían cuánto durarían en el refugio.

La familia Hernández tuvo que organizar un plan B: salir vía terrestre hacia Jordania, pese al peligro, y en dicho país tomar un vuelo. “Ya no podemos esperar más”.

“¿Por qué ni siquiera llamaron?”

José Rivadeneyra Solís, de 68 años y originario de Guadalajara, Jalisco, también se encuentra en el limbo. Según narró a este diario, llamó a la embajada para preguntar cuál era la logística para abordar los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, pero no obtuvo respuesta. “Me respondieron que aún no sabían, no llamaron, se fue la ayuda humanitaria y dejaron a la mayoría. Lo único que pregunto es: ¿Por qué ni siquiera nos llamaron para decirnos que no podían sacarnos a todos y así buscar otras opciones por nuestros propios medios?”. El mexicano llegó a Israel para aprender el idioma hebreo. Su plan era quedarse hasta noviembre.

Ante la falta de información del gobierno de México, José lanza un contundente mensaje a las autoridades: “Sean sinceros, la mentira ha sido el flagelo que más ha afectado a México, en Israel nos prometieron sacarnos, cosa que no sucedió”. La opción que busca ahora es salir hacia Madrid, España, el 16 de octubre, pero explica que viajar a las fronteras vía terrestre en este momento es algo peligroso.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la instalación de un puente aéreo para rescatar de forma segura a los 764 mexicanos que aún se encuentran en la zona de conflicto.

Hoy parten otros dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a Israel. Esta vez se quedarán en Europa, a donde trasladarán a los connacionales en grupos. Cuando todos hayan salido, “los traemos, porque no podemos tardar tanto”.