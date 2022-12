Meta podría eliminar noticias de Facebook ¿Por qué?

Meta, matriz de Facebook, indicó que si el Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, eliminaría las noticias de su plataforma, argumentando que los medios se benefician de la publicación de sus contenidos en la plataforma.

Esa ley facilita que las empresas de noticias negocien colectivamente con gigantes de Internet como Meta y Alphabet los términos en que los contenidos de las empresas de noticias pueden ser distribuidos en línea.

En Twitter, Andy Stone, vocero de Meta, también dueña de Instagram y Whastapp, publicó que la ley no reconoce que editores y emisoras ponen los contenidos en la plataforma porque “les beneficia en sus resultados, y no al revés”.



Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs

— Andy Stone (@andymstone) December 5, 2022