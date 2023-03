Matan a puñaladas a niña de 12 años en Alemania; sus "amigas" cometieron el crimen

Dos adolescentes mataron a puñaladas, más de 30 veces, a una niña de 12 años en el bosque de Alemania, en Freudenberg.

Luise F, cuyo nombre completo se mantiene en reserva de acuerdo con las leyes de privacidad de Alemania, era una de las mejores amigas de las niñas, pero su amistad se agrió, indicó The Mirror.

Se dice que Luise se burló de una de las dos chicas de su círculo de conocidos. De qué manera no está claro, reportaron medios alemanes.

Lee también: Adolescente asesina a dos oficiales en Canadá; Justin Trudeau lamenta los hechos en Twitter

El paradero del arma homicida sigue siendo uno de los espacios en blanco del caso, indicó Bild.

Estaba en la casa de una "amiga"

La víctima estaba en la casa de su exmejor amiga en Hohenhain, un pueblo cerca de Freudenberg, el 11 de marzo, pero no pudo regresar a su propia casa. Sus padres trataron desesperadamente de contactarla, pero ella no respondió a su teléfono.

Algunas horas más tarde, su mamá y su papá entraron en pánico y contactaron a la policía y reportaron su desaparición.

Después de iniciar una búsqueda masiva, la policía encontró el cuerpo de la niña de 12 años en un bosque cerca de una estación de tren abandonada a unas 1.2 millas de su casa, recordó The Mirror.

En la autopsia, un patólogo descubrió que se había desangrado, lo que figura como la causa de su muerte.

Lee también Mujer asesina a influencer parecida a ella para fingir su muerte en Alemania

Las nuevas acusaciones de intimidación se informaron originalmente en el diario alemán Bild.

Actualmente se desconoce por qué decidió reunirse con las dos acosadoras después de que la molestaran tanto, según se informó.

El 14 de marzo, el fiscal general Mario Mannweiler dijo: "Las investigaciones realizadas hasta el momento confirman la sospecha de que la niña fue víctima de un homicidio".

Había grandes diferencias entre la versión de los hechos de las dos chicas.

"Admitieron el crimen"

Florian Locker, detective del departamento de homicidios, dijo: "Las niñas luego admitieron el crimen. Sus declaraciones también podrían estar respaldadas por evidencia".

Ambas niñas tienen menos de la edad de responsabilidad penal en Alemania, pero han sido separadas de sus familias y ahora viven en una instalación estatal.

La sospechosa mayor, que tiene 13 años, era mejor amiga de la víctima y había estado en su casa el día que la mataron.

Los detectives dicen que ella obligó a la sospechosa de 12 años a participar también.

Después del impactante crimen, las adolescentes regresaron a la casa de la sospechosa mayor, donde la menor de las dos fue recogida por su padre.

Luego, la niña de 13 años se comunicó con los padres de la víctima para decirles que se había ido para regresar a casa.



Foto: Pixabay

Ya no están en la ciudad

Las presuntos autores ya no están en Freudenberg. Las dos niñas se han ido de la ciudad con sus familiares. Así lo confirmó un portavoz del distrito de Siegen-Wittgenstein. Se hizo una oferta de alojamiento conjunto a las familias, que fue aceptada. No está claro si volverán ni cuándo.

“Se puede suponer que están en un centro de bienestar juvenil, posiblemente también en un centro psiquiátrico de niños o adolescentes”, dijo el experto Thorsten Schleif sobre el paradero actual de los presuntos asesinos.

"Que sean alojados en un centro de bienestar juvenil cerrado o en una sala psiquiátrica cerrada depende sobre todo de si representan una amenaza para los demás o para ellos mismos".

Es posible que las niñas vuelvan a ir a la escuela normalmente dentro de un tiempo. Sin embargo, según Schleif, esto no se puede evaluar en este momento. Además, probablemente no obtendrán una nueva identidad : "Eso no es obligatorio ni la regla. Es más probable que las familias se muden".

Según los informes, las niñas la habían molestado durante meses, pero regularmente tomaban el autobús juntas y estaban en la misma clase en la escuela.

De acuerdo con la investigación de Bild y las declaraciones oficiales hasta el momento, hubo una disputa entre las chicas, pero probablemente no se planeó una venganza. Se dice que el ataque mortal se desarrolló a partir de una discusión trivial y no tiene antecedentes.

"Este es un evento impactante y un caso especial. Luise fue víctima de un crimen violento”, dijo el fiscal general Mario Mannweiler en una conferencia de prensa en la semana. “La autopsia tuvo lugar en el hospital universitario de Mainz. Según el resultado, murió desangrada por numerosas heridas de arma blanca”.

Según el fiscal, las pruebas muestran que sólo dos menores son posibles perpetradores. "Los perpetradores provienen del círculo de conocidos de la víctima".

Mannweiler agregó que "están bajo el cuidado de la oficina de bienestar juvenil, que es responsable de las medidas adicionales. La edad límite para la responsabilidad penal es de 14 años”.

Lee también Atacante de Hamburgo se suicidó al llegar la policía; tenía permiso de armas

Discusión sobre el derecho penal

Mientras, ha estallado una discusión sobre el derecho penal en Alemania.

La CDU llama a debatir sobre una posible rebaja de la edad de responsabilidad penal, que actualmente es de 14 años. "Es impactante que dos chicas hayan matado a otra chica", dijo su portavoz de política legal Günter Krings. "Necesitamos debatir si la edad de responsabilidad penal por delitos graves debe reducirse".

Una decisión judicial, por ejemplo por la presión política de las peticiones de la población, podría “tener consecuencias fatales para los niños y jóvenes y por ende también para nuestra sociedad como comunidad”, explicó el colegio profesional de psicólogos alemanes y pidió prudencia.

Mientras tanto, la policía local sigue el debate sobre el caso en las redes sociales. Allí se difunden cada vez más amenazas y mensajes de odio contra los sospechosos de 12 y 13 años.

Las menores publicaron un video de ellas mismos bailando en TikTok el día después de haber apuñalado a su víctima. Las cuentas de las redes sociales de las niñas ahora están fuera de línea, dijo un portavoz de la policía el viernes 17 de marzo.

A pesar de que sus perfiles ya no están activos, especialmente los videos de la niña de 13 años han sido publicados por otros usuarios, así como capturas de pantalla de los videos donde ella está 'preocupada' por su amiga o bailando el día después de apuñalar a Luise.

"Supervisamos esto y verificamos constantemente si se publica algo criminalmente relevante", dijo un portavoz. Las dos niñas están actualmente bajo el cuidado de la oficina de bienestar juvenil del distrito. Como no son mayores de edad, no tendrán que responder en los tribunales.

La recuerdan en escuela e iglesia

Mientras, las banderas están a media asta frente al edificio de poca altura de la escuela y el sitio web está caído. Donde más se anuncian noticias sobre lecciones y eventos deportivos, la dirección de la escuela ha puesto un texto en letras blancas sobre un fondo turquesa. "Perdimos a nuestra alumna, compañera de clase y amiga Luise el fin de semana", dice. "Fue arrancada violentamente de nuestro medio y de su familia demasiado pronto".

La menor también fue conmemorada en otros lugares de la localidad. La Iglesia Evangélica de Freudenberg ha publicado un libro de condolencias para Luise.

Hendrik Wuest, gobernador de Renania del Norte-Westfalia, dijo que el estado está "de duelo". Y agregó: "Es incomprensible e insoportable que los niños sean capaces de actos tan horribles". Prometió que las autoridades harán todo lo posible para descubrir el móvil y las circunstancias detrás del crimen.

El fiscal jefe Patrick Baron von Grotthuss, de la fiscalía de Siegen, dijo que es posible que nunca haya más respuestas sobre las circunstancias exactas de la muerte de Luise, porque "no podemos infringir la ley o cruzar los límites legales establecidos para nosotros solo porque la gente creen que tienen derecho a conocer todos los detalles".

Dijo que si se les permite hacerlo, revelarán más detalles, pero advirtió que en estos casos, donde la víctima y los sospechosos son niños, "uno tiene que vivir con eso de alguna manera para no saberlo todo".

"Después de más de 40 años en el trabajo, todavía tienes casos que te dejan sin palabras", dijo Jürgen Süs, vicepresidente de la dirección de policía de Koblenz, reportó el Daily Mail.

Lee también "Fue horroroso"; tiroteo en iglesia de Hamburgo, Alemania, deja al menos 6 muertos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef/rcr