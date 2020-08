Mark Hamill manda mensaje de apoyo al estilo “Star Wars” a Joe Biden

Tras el discurso que pronunció este jueves Joe Biden, al aceptar la nominación del Partido Demócrata como candidato para la contienda electoral de noviembre por la presidencia de Estados Unidos, el político recibió el apoyo del icónico actor de la saga de “Star Wars”, Mark Hamill.

En su discurso, el ahora candidato oficial del Partido Demócrata hizo la promesa que de ganar las elecciones, su gobierno velará por superar la “temporada de oscuridad” que vive Estados Unidos. “Podemos superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos”, dijo Biden, además de prometer que su administración va a pasar la página del “miedo” y la “división”.

“Yo los conduciré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Yo seré un aliado de la luz, no de la oscuridad”, dijo Biden.

Ante esta frase, antes de la medianoche de este jueves, el actor retomó parte del discurso y publicó en su cuenta de Twitter una imagen de Biden con el atuendo Jedi, una sable láser y la leyenda “Joebi- Wan".

En el mensaje en redes, el actor quien en “Star Wars” interpreta a Luke Skywalker, hijo de Darth Vader y discípulo de Obi-Wan, escribió: "Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me confían la presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad", en referencia a las diferencias y conflictos con la política de Donald Trump.

"Here and now, I give you my word: If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I will be an ally of the light, not of the darkness."- Joe Biden

November 3rd #VOTE to DEFEAT THE DARK-SIDE#HelpUsJoeBiWan_YoureOurOnlyHope pic.twitter.com/v6ZSQZe0LZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) August 21, 2020