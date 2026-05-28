El sector mayoritario de la oposición venezolana y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron este jueves una negociación política "seria, firme y responsable" con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país suramericano.

Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, Nobel de la Paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana" con "la debida observación internacional".

El gobierno venezolano considera a Machado como una "prófuga de la justicia" y la acusa de solicitar la intervención militar estadounidense que derrocó a Maduro.

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La opositora se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un espectacular escape del país para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.

Desde entonces se reúne con líderes políticos de varios países, especialmente con el gobierno de Donald Trump.

Ha anunciado en distintas ocasiones que regresará pronto a Venezuela, pero no ha confirmado fechas.

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