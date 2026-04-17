Más Información
México, de los más afectados en América por conflicto en Medio Oriente, prevé FMI; ningún país se librará del aumento de la inflación
Sheinbaum llega a Madrid entre selfies y abrazos; morenistas prevén recibirla con flores en Barcelona
México presentará avances sobre desaparecidos ante comisionado de la ONU; Segob reitera rechazo a conclusiones de Comité
Suspenden registro de Nassón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo en México; investigación continúa, informa Segob
Localizan sin vida a Edith Guadalupe, joven desaparecida en la alcaldía Benito Juárez; Fiscalía investiga feminicidio
¿Qué es y quiénes integran la Comisión Nacional de Elecciones de Morena?; Citlalli Hernández la dirige rumbo al 2027
Rosa Icela Rodríguez evita responder si busca gubernatura en SLP; temas electorales no son de esta tribuna, dice en la mañanera
Rafael Marín Mollinedo visita a Mario Villanueva; exgobernador de Quintana Roo se encuentra en arresto domiciliario
Senador de Morena acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas rumbo a 2027; "ojalá reflexionen", desea
PRI en el Senado pide comparecencia de director de Pemex por derrame petrolero; acusa inconsistencias en informe oficial
El opositor venezolano Edmundo González está hospitalizado en Madrid, por lo que no podrá acompañar a María Corina Machado el próximo sábado en un encuentro con compatriotas en la capital española, según anunció este viernes en su cuenta de X.
"Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado -seguimiento de la intervención de hace un mes-", escribe en la red social, donde afirma que no lo había dicho antes porque quería esperar a que Machado estuviera en Madrid, a donde llegó ayer para una visita en el marco de una gira europea.
Este sábado 18 a las 18.00 hora española (16.00 GMT) María Corina Machado se encontrará en Madrid con la comunidad venezolana en España, dentro de las actividades que tiene programadas durante su visita a la capital.
lee también Pedro Sánchez, "encantado" de reunirse con María Corina Machado; líder opositora considera que encuentro "no conviene" en este momento
"Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide". "Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos", dice.
"Cada vez que nos reunimos así -A la venezolana- en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela", continúa.
lee también Delcy Rodríguez recibe en Venezuela a expresidente de España, José Luis Rodríguez; impulsan diálogo y democracia
"A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa" dice, y concluye con humor: "Nota: me disculpo por estar despeinado".
Edmundo González, que fue el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, al que la oposición dio por ganador frente a Nicolás Maduro, se encuentra en España exiliado.
Gustavo Petro, presidente Colombia, anuncia reunión con su par de Venezuela, Delcy Rodríguez; encuentro será en Caracas el 24 de abril
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]