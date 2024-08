Caracas.- La lideresa opositora María Corina Machado reapareció en público este sábado para participar en la concentración contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales que -asegura- ganó el abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese a que un ente oficial otorgó el triunfo a Nicolás Maduro.

La lideresa de la oposición María Corina Machado, durante una manifestación para protestar por los resultados oficiales que declararon al presidente Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales del mes pasado, en Caracas. Foto: AFP

Machado reapareció tras dos semanas en las que se mantuvo bajo resguardo, al temer por su "libertad y su vida", según explicó en un extenso artículo que publicó en The Wall Street Journal, días en los que no dejó de manifestarse a través de entrevistas en diversos medios y publicaciones en redes sociales, invitando a los venezolanos a no abandonar la lucha por "la verdad" de las elecciones.

María Corina Machado, lideresa opositora, llegó con una sudadera negra con gorro al camión durante una manifestación en Caracas. Foto: AP

Este sábado apareció nuevamente en el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.

En tanto, también este día cientos de personas se manifiestan en diversos países del mundo en contras de los resultados electorales oficiales que dan por ganador a Nicolás Maduro.









