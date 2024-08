La líder de la oposición venezolana María Corina Machado pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador usar el “canal de comunicación” que tiene con Nicolás Maduro para lograr que éste reconozca los resultados de las elecciones del 28 de julio en las que, afirma, ganó la oposición; advirtió que si el presidente venezolano se mantiene en el poder, habrá una ola migratoria nuca vista de hasta cinco millones de venezolanos.

En videoconferencia con medios mexicanos, incluyendo EL UNIVERSAL, Machado envió el siguiente mensaje a López Obrador: “Yo le digo que si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, por las malas (al poder), sólo podremos estar viendo una ola migratoria como nunca hemos visto: tres, cuatro, cinco millones de venezolanos en muy poco tiempo”.

También tuvo palabras para la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum: “Que escuche a las mujeres venezolanas. El dolor que hay, pero también la fuerza… Necesitamos de todas las mujeres unidas. En primera línea estamos las mujeres porque entendemos que se trata de nuestras familias. Nos movilizan nuestros hijos”.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela afirma que Maduro ganó las elecciones, pero la oposición difundió actas electorales de acuerdo con las cuales, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, se impuso con 67% de los votos. Gobiernos como el de Estados Unidos, Argentina, Chile, han declarado a González el ganador de las elecciones.

En medio de las denuncias de fraude, el gobierno anunció que la Corte Suprema revisará el asunto. Sin embargo, la oposición señala que no se trata de una validación confiable, dada la cercanía de la corte con el gobierno.

En ese sentido, Machado dijo que el gobierno de México “tiene una responsabilidad, no sólo con Venezuela, sino con el mundo”.

Un "bloque inseparable"

En la videoconferencia, Machado dejó claro que ella no va a ninguna parte ni se hará a un lado en una eventual negociación con el gobierno de Maduro para dejar que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia entable el diálogo directamente. “Edmundo y yo somos un equipo. Ha habido muchos intentos de separarnos. No lo van a lograr jamás. Somos un solo bloque inseparable”.

También descartó la posibilidad de salir de Venezuela. “He decidido mantenerme con el pueblo venezolano”.

María Corina Machado, lideresa opositora, durante una manifestación en Caracas, el 3 de agosto. Foto: AFP

“México tiene un papel importantísimo" en la crisis poselectoral de Venezuela

A pregunta de EL UNIVERSAL sobre el papel de México en la crisis poselectoral venezolana, Machado dijo que “México tiene un papel importantísimo porque tiene un canal de comunicación con el régimen”. Reconoció el intento de articulación de negociaciones por parte de México, Brasil y Colombia. Sin embargo, advirtió que cualquier diálogo tiene que “partir del reconocimiento de lo que pasó el 28 de julio”, del triunfo de González Urrutia.

Así, enumeró los cuatro puntos en los que dijo, debe basarse una negociación y en los que, añadió, la oposición no cederá:

*Reconocimiento de los resultados

*Que sea una negociación para una transición democrática del poder

*Que haya garantías, salvaguardas

*Que sea una negociación en la que estén representados el pueblo, los líderes en los que el pueblo confía y los actores de la sociedad civil

Al mismo tiempo, aclaró que no están por la venganza. “Queremos una Venezuela donde podamos encontrarnos todos, incluso aquellos que creen en el chavismo, que no votaron por Edmundo González. Les decimos: ‘Vamos a hacer esto juntos’… No vamos a ir con retaliación y persecución”.

Machado aseveró que el régimen de Maduro “está cada vez más aislado” y que, frente a la demostración de parte de la oposición de que González Urrutia ganó y de que no se rendirán, ha recurrido “a la fuerza, a la represión”.

“A Maduro le queda Cuba, Rusia, China, Irán”, dijo la líder opositora, quien señaló que por eso es importante que los países democráticos, como México, "alcen la voz".

Machado denució la represión del régimen, que de acuerdo con ONG ha dejado 21 muertos y unos 2 mil detenidos. Dijo temer por su vida, pero sobre todo, por su familia. "Están sufriendo mucho".

No sólo alertó por la posible ola migratoria que se puede desencadenar si Maduro se aferra al poder, sino sobre el crimen organizado. El régimen, indicó, “ha fomentado el tráfico de drogas. Se fomenta la desestabilización de países democráticos”. Por eso, insistió, “una resolución pacífica le conviene a todos los países de la región, incluyendo a México”.

A pesar de que no ha tenido contacto con el gobierno de México tras el 28 de julio, dijo que la oposición pone a su disposición las actas que tienen para que se verifique que son auténticas. En particular, dijo estar interesada en una evaluación por parte del Instituto Nacional Electoral.





