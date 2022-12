Mantiene López Obrador reconocimiento a Pedro Castillo

El presidente Andrés Manuel López Obrador desató una crisis diplomática con el gobierno peruano, al manifestar que reconoce como presidente a Pedro Castillo, destituido por el Parlamento, y que pone en “pausa” las relaciones con el país sudamericano.

Por la tarde, la mandataria Dina Boluarte anunció que llamaría a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México para aclarar la coyuntura.

López Obrador declaró que, aunque no planea retirar al embajador mexicano en Lima, la relación con Perú se pone “en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”.

Resumió que en la declaración conjunta de México, Argentina, Colombia y Bolivia, difundida el lunes, quedó claro que los cuatro países reconocen a Castillo como presidente y piden su restitución y respetar sus derechos. Mientras se ve cómo avanzan las cosas, la relación México-Perú, insistió, está “pausada”, aunque “no se retira la embajada”.

En Palacio Nacional, declaró: “No es injerencismo estar ahí, conduciendo nada. Nuestro embajador está en su trabajo diplomático y es Relaciones Exteriores la que está a cargo de llevar a cabo este proceso, nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú (...) No hay normalidad política en Perú, la gente está en la calle”.

Sobre la “pausa” en las relaciones, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, indicó: “Quiere decir que hay una serie de acontecimientos que no sabemos qué resultados vayan a tener allá”.

En un encuentro con medios de comunicación, reconoció que han recibido algunas llamadas de la cancillería de Perú tras las declaraciones de López Obrador; sin embargo, aseveró que son entendibles.

Además, puntualizó que México no reconoce o deja de reconocer a otros gobiernos. También mencionó que, junto a países como Colombia, Argentina y Bolivia, están preocupados por los derechos de Castillo, como suscribieron en el comunicado.

Boluarte, quien completó su gabinete de gobierno con el nombramiento de los ministros de Transporte y Trabajo en el Palacio de Gobierno, señaló: “Yo personalmente me comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aun cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles [pasado] me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”.

Frente a la prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional situado en el distrito limeño de Chorrillos, la presidenta declaró: “El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial”. La mandataria afirmó que las razones por las cuales Castillo tomó esa decisión, sólo las sabe él mismo. Pero Boluarte indicó que la información que llega a estos países es que se ha producido un golpe de Estado en el que alguien “sacó del cargo al expresidente”, algo que desmintió.

Al menos 13 departamentos de Perú estaban afectados por los cortes de carretera provocados por manifestantes que piden la renuncia de la presidenta y el cierre del Congreso. Incluso, un grupo de unos 100 manifestantes del departamento de Cusco tomó la planta compresora de gas natural Kámani, en medio de las protestas, que han dejado al menos siete muertos. En respuesta, el gobierno declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán los puntos estratégicos del país.