Malaui destruye casi 20 mil vacunas caducadas contra Covid pese a negativa de la OMS

Blantyre, Malaui.— Malaui incineró casi 20 mil vacunas de Covid-19 de AstraZeneca expiradas, pese a advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África de que no lo hiciera.

La ministra de salud de Malaui, Khumbize Kandodo Chiponda, presidió la quema el miércoles en el Hospital Central de Kamuzu en la capital Lilongwe.

“Estamos destruyendo estas vacunas porque es política del gobierno no usar recursos médicos caducos”, expresó la ministra.

“Históricamente, en el programa de inmunización de Malaui, nunca hemos usado una vacuna vencida”, añadió.

Lee también 8 muertos y 20 enfermos graves entre vacunados contra Covid en Austria

Afirmó que la incineración evitará que los opositores de las vacunas usen las inyecciones vencidas como excusa para no vacunarse.

“En nombre del gobierno, le prometo a todo el pueblo de Malaui que nadie recibirá una vacuna vencida contra el Covid”, declaró la ministra.

Las vacunas quemadas eran las que quedaban de un envío de 102 mil que llegaron el 26 de marzo con apenas 18 días antes de su vencimiento, es decir, hasta el 13 de abril. Las demás dosis de ese envío, donado por la Unión Africana, fueron aplicadas sin incidente, indicó la ministra.

Lee también Contagios por Covid-19 han disminuido "fuertemente" el último mes en América: OPS



pic.twitter.com/cNkYMVTrHn — Hon Khumbize Kandodo Chiponda MP (@HonKandodo) May 19, 2021

La funcionaria agradeció a la OMS, a la Unión Africana y a la India por donar las dosis.

“Ello le ha permitido a Malaui lanzar la campaña de vacunación contra el Covid que está en curso actualmente”, afirmó la ministra.

La OMS había pedido no destruir las vacunas, pero el llamado llegó demasiado tarde, explicó a The Associated Press el vocero del Ministerio de Salud, Joshua Malango.

“Ya habíamos dejado de acatar los mecanismos indicados de almacenamiento, así que esas vacunas iban a estar estropeadas de una manera o de otra”, declaró.

Lee también Serum Institute, de India, anuncia que no podrá enviar vacunas antiCovid para el Covax antes de fin de año

"La razón por la que las vacunas caducaron no es porque tuviéramos demasiadas para usar o absorber en la campaña de vacunación, sino porque tenían una vida útil corta cuando recibimos la donación. De un envío de 102 mil vacunas donadas, logramos usar todas excepto 19 mil 610", explicó la ministra en su cuenta de la red social Twitter.

Malaui obtuvo sus primeras vacunas este 5 de marzo, la mayoría provenientes del programa COVAX, impulsado por la OMS y la Alianza para las Vacunas (GAVI)- para garantizar el acceso global y equitativo a los fármacos anticovid.

Al destruir las vacunas, que caducaban el 13 de abril, el país africano contravino la recomendación de la OMS y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, organismo dependiente de la Unión Africana.

África CDC aseguró que había recibido indicaciones del Instituto Serum de la India, fabricante de las dosis, que recomendaba una "extensión de la vida útil" de tres meses a partir del 13 de abril de al menos un millón de inyecciones entregadas a África.

Lee también Suecia dona un millón de dosis de vacunas antiCovid a programa COVAX de OMS

Malaui, que tiene unos 17 millones de habitantes, ha administrado, de momento, la mitad de las algo más de 500 mil vacunas adquiridas.

Aparte de la vida útil de las vacunas, el país se ha topado también con el escepticismo de la población hacia el programa de vacunación contra el coronavirus.

Hasta la fecha Malaui ha registrado algo más de 34 mil casos de Covid-19, de los que más de mil 150 han terminado en fallecimientos.

jabf/lsm