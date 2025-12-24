Los aranceles de 15% a 50% que México aplicará a juguetes, autos, cosméticos, electrodomésticos y otros productos agrupados en mil 463 fracciones arancelarias, pretenden demostrar que el país no es trampolín para que lleguen mercancías asiáticas que buscan ingresar a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Estados Unidos nos dijo ya párenle a ese trampolín de exportaciones chinas, porque a veces no hay valor agregado en México o le ponen un clavo o tornillo, y me lo venden como exportación mexicana. Están ustedes mal utilizando el tratado de libre comercio para meterme puras cosas de China, Indonesia, Tailandia y de Malasia”, declaró.

Por eso se llevó a cabo un análisis detallado con la industria mexicana para proteger a los fabricantes nacionales y evitar traer insumos de países asiáticos sin tratado comercial con México, con precios entre 30% y 40% debajo del mercado.

“La autoridad mexicana no permitirá que hagan su negocio de trampolín, tenemos que proteger a la industria”, expuso el también extesorero y exsubsecretario de Planeación en el gobierno de la Ciudad de México.

“Después del análisis que hicimos no vamos a tener problemas con una industria, de lo contrario, no hubiéramos metido el paquete arancelario”, afirmó.

El regreso del proteccionismo

“Se hizo un análisis fracción por fracción y revisamos que hubiera la suficiente proveeduría en países con tratado de libre comercio para que nadie tuviera problemas, y evitar que tengan que comprar a fuerza más caro porque no hay proveeduría en países con tratado”.

Dijo que los aranceles fomentarán la sustitución de importaciones y permitirán inversiones para proveedores, con la ventaja de aplicar tarifas a mercancías del extranjero.

En su opinión, con el proteccionismo se podrán sustituir importaciones como se intentó hace años.

“Si tú puedes proteger a la industria subiendo aranceles, entonces ya pueden competir, antes no subíamos aranceles [había libre comercio], tendían a cero y ahora incrementaremos aranceles con el objetivo de proteger a la industria y sustituir importaciones”, dijo.

Gutiérrez Romano reconoció que la sustitución de importaciones tomará tiempo, pero no tanto. Por ejemplo, dijo, podrán desarrollarse proveedores nacionales de autopartes en un par de años, para dejar de depender de los bienes que venden los países asiáticos.

“Aún en la industria automotriz, que es lo más complicado, hay plazos para desarrollar proveedores en uno, dos o tres años que producirán autopartes”, añadió el maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, en el Reino Unido.

“Está también la posibilidad de desarrollar proveedores de plásticos, electrodomésticos, accesorios de los vehículos, para evitar traerlos de Asia”, explicó el funcionario, quien también se desempeñó en la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Jugosa recaudación

Los aranceles se impusieron sobre productos de industrias del calzado, electrodomésticos, marroquinería, cosméticos, muebles y autos.

Así como a productos de sectores siderúrgico, aluminio, autopartes, textiles y muebles, cuya manufactura es generadora de empleos, expuso Gutiérrez Romano.

Dio a conocer que las importaciones de productos que tendrán aranceles suman 29.4 mil millones de dólares, de los cuales 17.9 mil millones son a bienes terminados y 11.5 mil millones a insumos, medida que protegera 350 mil empleos.