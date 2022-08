Madre golpea a maestra en Argentina por decirle burra a su hija

Una madre de familia golpeó a una maestra en la ciudad argentina de Lanús, aparentemente porque la maestra le dijo “burra” a su hija. La madre fue detenida y la maestra fue internada.

De acuerdo con medios como Radio Mitre y El Diario Sur, los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto, cuando la madre ingresó a la escuela República de Italia No. 74, en Remedios de Escalada y comenzó a golpear a la maestra.

El padre de la niña, de siete años y quien no fue identificada, contó a Radio Mitre que habían tenido varios problemas con la maestra. El miércoles anterior a la agresión, la maestra, detalló el padre, “hizo pasar al pizarrón a mi nena y como no sabía la respuesta, le empezó a decir burra y que no sabía nada. No es la primera vez que pasa; mi señora ya vino a hablar muchas veces, pero nunca dejaron por escrito lo que pasaba con mi hija y con varios chicos del salón”.

La madre de la menor incluso habló ya con la directora, sin que el problema se resolviera.

El padre también dijo que su esposa enfureció cuando la niña llegó con su cuaderno “todo roto”. La niña lo habría roto después de ser agredida por la maestra. “Fue por la impotencia de no querer llorar enfrente de sus compañeros”.

El periodista Mauro Szeta tuiteó que la madre le reprochaba a la maestra no querer darle una cita para abordar el caso de su hija. La madre fue aprehendida por lesiones.

Tras pasar por observación, la maestra fue dada de alta.

Sin embargo, otras madres del mismo colegio denunciaron vía Facebook que la maestra “le hacía bullying” a la niña. También resaltaron que eran varios los niños que tenían problemas con la docente, pero las autoridades afirmaron no tener queja alguna.

