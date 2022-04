Madre estrangula a su hijo en EU, agrede a otro y se hiere tras ideas paranoicas sobre Guerra Rusia-Ucrania

Una madre de Wisconsin, quien cuenta con ascendencia rusa y fue acusada de estrangular a su hijo de 8 años, se estaba volviendo cada vez más paranoica sobre la guerra en Ucrania, dijeron las autoridades.

NBC News reportó que Natalia Aleksandrovna Hitchcock, de 41 años, de Sheboygan Falls, presuntamente estranguló a su hijo menor hasta dejarlo inconsciente el 30 de marzo, causándole heridas fatales.

Se le acusa de homicidio intencional en primer grado e intento de homicidio intencional en primer grado, según una denuncia penal presentada el martes. Las autoridades identificaron al menor como Oliver Hitchcock.

El medio indicó que Hitchcock confesó a los investigadores que estranguló a su hijo menor y también sujetó la cabeza de su hijo de 11 años bajo el agua en una bañera y se apuñaló en el pecho, según la denuncia.

Ella mencionó que cuando sostuvo la cabeza del menor de 11 años bajo el agua en el baño, fue “para asustarlo para que entendiera que su vida estaba en peligro”.

“Declaró que les dijo a los niños que necesitaban despertarse y ver qué sucedía a su alrededor”, dice la denuncia.

De acuerdo con The New York Post, el hijo mayor había encontrado el cuerpo sin vida de su hermano en el piso de su habitación mientras “su madre estaba en la cama con un cuchillo grande”, según la denuncia.

Los gritos del niño sobreviviente despertaron a su padre y se apresuró a hacer intentos inútiles para salvar a Oliver, quien fue declarado muerto dos días después, según los documentos legales.

La madre también trató de tomar una sobredosis de analgésicos y se apuñaló en el pecho en un intento de “cortar su corazón”, le dijo más tarde a la policía.



"Preocupado por la salud mental de Hitchcock, mientras veía sobre la guerra en Ucrania"

Según el medio, los nombres de los niños y su padre no se proporcionaron en la denuncia penal, sino que se los mencionó como Víctima 1 y Víctima 2 y Testigo 1.

“La madre de Hitchcock vivía en Rusia y... Testigo 1 estaba preocupada por el estado mental de Hitchcock mientras veía sobre la guerra entre Rusia y Ucrania en la televisión”, dice la denuncia.

Testigo 1 también afirmó que Hitchcock no tenía ninguna enfermedad mental diagnosticada previamente. Según la denuncia, "en los últimos días anteriores, Hitchcock también quería comprar equipo de supervivencia, como una estufa para acampar y combustible, y también quería comprar cuchillos y pistolas". Pero el esposo "dijo que no a los cuchillos y pistolas, pero fue y compró comida extra, así como una estufa de camping y combustible con Hitchcock para que se sintiera segura".

"Se quejó de que no podía reservar un vuelo a Rusia"

"Hitchcock también se quejó de que no podía reservar un vuelo a Rusia para ver a sus padres, lo que la enojó. Dijo que sentía que la guerra entre Rusia y Ucrania agravó a Hitchcock más que nunca y que ella comenzó a beber alcohol".

Según la denuncia, Hitchcock les dijo a las autoridades que no había podido dormir.

"Supongo que logré lo que me propuse hacer"

De acuerdo con The New York Post, "ya estaba en la cárcel del condado de Sheboygan cuando los agentes la visitaron para decirle que su hijo había muerto dos días después del ataque. 'Bueno, supongo que logré lo que me propuse hacer entonces', respondió en un “tono tranquilo”, antes de que “comenzara a llorar suavemente”, de acuerdo con la denuncia".

Además, admitió haber atacado violentamente a sus hijos y haberse apuñalado con un cuchillo.

“También dijo que la gente la miraba de forma extraña y sentía que la miraban como una espía rusa”, indicó la denuncia. Agregó que le preocupaba que "la gente de la red oscura se llevara a sus hijos y les hiciera cosas malas".

La denuncia dice que Hitchcock y su esposo han estado casados durante 15 años.

Eric Hitchcock, de 51 años, de Scottsdale, Arizona, es el tío de Oliver y el hermano del padre de los niños. Le dijo a NBC News el miércoles que la familia todavía está tratando de lidiar con lo que ocurrió, especialmente porque ella nunca había sido violenta con sus hijos.

Declaró que su hermano llamó a los padres de su esposa en Rusia el martes y les habló a través de un traductor. Su padre, que es un "ruso fuerte", dijo Eric Hitchcock, estaba devastado. “Él nunca muestra emoción, se echó a llorar”.

Mientras sacaban a Hitchcock de la sala del tribunal el martes, WTMJ informó que miró a su esposo y dijo: “Lo siento mucho. No sé qué pasó".

La afiliada de NBC, WTMJ en Milwaukee , informó que Hitchcock fue detenida con una fianza de un millón de dólares. Su próxima audiencia en la corte está programada para el jueves.

vare/acmr