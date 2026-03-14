“Puedes bloquear un pasaporte, pero no puedes silenciar una voz”. Con esta frase, el actor palestino Motaz Malhees, protagonista de la película "La voz de Hind Rajab", denunció en redes sociales que no podrá asistir a la ceremonia de los Pemios Oscar este domingo 15 de marzo.

La película, dirigida por la tunecina Kaouther Ben Hania, está nominada a mejor película, pero Malhees, quien volaría desde el Reino Unido, no asistirá debido a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump en 2025. Estas condiciones, que prohíben la entrada a ciudadanos palestinos, son parte de las políticas migratorias más estrictas del expresidente, en medio de tensiones con Palestina y la situación de guerra en Gaza.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el actor lamentó la situación:

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“Tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba escuchar, pero no estaré allí”. A pesar de ello, reafirmó su orgullo por su nacionalidad y su apoyo a la película: “Mi espíritu estará con La voz de Hind Rajab. Buena suerte a todos, nuestra historia es más grande que cualquier barrera”.

En una entrevista con Zeteo, Malhees explicó que, a diferencia de otros miembros del elenco, que cuentan con ciudadanía que les permite viajar a Estados Unidos sin restricciones, él solo tiene ciudadanía palestina, lo que lo hace incapaz de participar en eventos en el país.

En "La voz de Hind Rajab", Malhees interpreta a un operador de un centro de llamadas que intenta salvar a Hind Rajab, una niña palestina atrapada en un automóvil durante un ataque israelí en Gaza en 2024. La película está basada en un hecho real.

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Por su parte, Kaouther Ben Hania, directora de la película, ya se encuentra en Los Ángeles para asistir a la premiación. En un reciente debate en California, la guionista criticó las políticas migratorias y mencionó las restricciones impuestas por Trump.