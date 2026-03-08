"Variety" escribió sobre la posibilidad de que, durante la 98° edición de los Premios Oscar, el elenco de "Damas en guerra" ("Bridesmaids") se reúna, luego de 15 años del estreno de la cinta; una de sus protagonistas, Rose Byrne, se encuentran nominada a los premios de la Academia.

De acuerdo con la revista, especializada en cine, una fuente ha dado a conocer que, dentro de las sorpresas que prepara la premiación, se encuentra la reunión de tres de las actrices que aparecieron en la cinta, del 2011, de Paul Feig.

Aparentemente, el reencuentro se prepara entre Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph y Melissa McCarthy; las únicas ausentes serían Ellie Kemper y Wendi McLendon-Covey que, dentro de la trama, también formaban parte del grupo de damas de honor.

El medio cree que la reagrupación de "Damas en guerra" se podría deber a que tres de sus protagonistas se encuentran nominadas, en diferentes categorías.

En el caso de Rose Byrne está nomianda en la categoría de Mejor actriz, por su papel como Linda en "If I had legs I´d kick you"; se trata de su primera nominación a los Oscar.

Mientras que McCarty ha sido dos veces nominadaael Premio Oscar; en 2019 como Mejor actriz, por su papel en "Can you ever forgive me?" y en 2012, fue reconocida en la categoría de Mejor actriz de reparto, precisamente, por su trabajo en "Damas de honor".

En el 2021, Wiig y Annie Mumolo, responsables de escribir la historia de la cinta, también fueron nominadas en la categoría de Mejor guion original.

Otra de las sopresas, durante la gala -sugiere "Variety"-, es la posible aparición de Barbara Streisand, debido a que podría hacer un homenaje a su co-protagonista de la película "The way we are", Robert Reford, fallecido el 16 de septiembre de 2025; se especula que podría cantar durante el "In Memoriam".

