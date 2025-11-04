Más Información

Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad

Desde la guerra contra el narco de Calderón hasta el Plan Michoacán de Sheinbaum; los planes de seguridad para la entidad

La mexicana Fátima Bosch exhibe maltrato de directivo de Miss Universe; "me llamó tonta"

La mexicana Fátima Bosch exhibe maltrato de directivo de Miss Universe; "me llamó tonta"

“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Belém.- El presidente , Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "matanza" la operación policial que dejó más de un centenar de muertos en Río de Janeiro y consideró "desastrosa" esa acción de los agentes de esa ciudad.

"No había una orden de matanza y hubo matanza", declaró Lula en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, sobre esa acción de la Policía de Río de Janeiro, que causó 121 muertos en dos favelas controladas por la organización criminal Comando Vermelho, una de las más poderosas del país.

El mandatario sostuvo que la operación fue en cumplimiento de órdenes judiciales que exigían la captura de decenas de integrantes de esa banda, pero no la muerte, que fue lo que finalmente ocurrió.

"La acción del estado (de Río de Janeiro) fue desastrosa", dijo Lula, quien apuntó que organismos federales investigan la forma en que se desarrolló esa operación, realizada por el gobierno regional fluminense, dentro de sus competencias constitucionales.

Lee también

Lula también lamentó que ya muchas de las víctimas de la acción policial en Río de Janeiro hayan sido "enterradas sin que hubiera una pericia" y mencionó los esfuerzos de su gobierno por fortalecer el combate al , tanto en el ámbito nacional como suramericano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

Explicó que el gobierno federal ha propuesto al Parlamento un proyecto de reforma constitucional que propone establecer una mejor coordinación de las fuerzas federales, regionales y municipales.

Ese proyecto es resistido por algunos gobernadores, sobre todo del arco ideológico de la derecha, con el argumento de que esa iniciativa les restaría la autonomía que la Constitución les concede en términos de seguridad urbana.

"Crimen organizado es parte de América Latina y de EU", dice Lula

Lula citó otras medidas que su gobierno ha adoptado en el combate al crimen organizado, tanto en Brasil como con los países vecinos de Suramérica, y mencionó la reciente creación de un centro policial en la ciudad de Manaos, en la Amazonía brasileña, integrado por agentes de todas las naciones de esa región.

En ese marco, reforzó que el combate al crimen organizado no se debe dar sólo a nivel nacional, pues es un fenómeno que trasciende las fronteras.

Lee también

Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP
Residentes de una favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro alinearon más de 50 cuerpos en la plaza São Lucas, el miércoles 29 de octubre, un día después de la operación policial más letal en la historia de la ciudad brasileña. Foto: AFP

"El crimen organizado es parte de América Latina y de los Estados Unidos", sentenció.

De hecho, organizaciones criminales nacidas en Brasil, como el propio Comando Vermelho o el Primer Comando de la Capital, ya tienen tentáculos en otros países, al igual que los carteles de las drogas mexicanos o la banda transnacional Tren de Aragua, nacida en cárceles venezolanas, entre muchas otras.

El mandatario brasileño conversó con corresponsales extranjeros en Belém, en plena Amazonía brasileña, donde en los próximos días será celebrada la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), que tendrá una reunión previa de líderes, que congregará a unos 60 jefes de Estado y de Gobierno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda