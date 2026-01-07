Más Información

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa

EU, política bajo presión electoral

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Parí. El pudo abrir completamente a los visitantes este miércoles después de que los trabajadores reunidos en asamblea decidieran no votar la continuación de la , aunque los sindicatos advirtieron de que no renuncian a nuevas protestas más adelante.

La representante de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Valérie Baud, precisó que el movimiento no ha terminado y que habrá una nueva asamblea general el próximo jueves.

De hecho, la Confederación General del Trabajo (CGT) precisó que se mantienen las convocatorias que se habían lanzado desde diciembre en espera de que haya avances concretos en las negociaciones que mantienen con el Ministerio de Cultura.

En su último comunicado conjunto publicado el 19 de diciembre, la intersindical que reúne a las tres principales centrales del personal del (CFDT, CGT y Sud-Solidarios) planteaban una larga lista de “reivindicaciones urgentes”, entre ellas, un cambio de la gobernanza y que se dé prioridad a las reformas para que haya una mayor seguridad.

Esas exigencias de seguridad tienen directamente que ver con el robo que sufrió el el pasado 18 de octubre en pleno día, cuando miembros de un comando de ladrones penetraron por un balcón en la , cuando había visitantes, y tras fracturar unas vitrinas se llevaron joyas de la corona de Francia que no han podido ser recuperadas hasta ahora.

Los sindicatos también reclaman, entre otras cosas, que se creen empleos estables “a la altura de las necesidades reales”, que se hagan fijos los contratos de empleados temporales o que se renuncie a la subida del precio de las entradas a los extracomunitarios, hasta 32 euros a partir del día 14, en lugar de 22 euros por ahora.

