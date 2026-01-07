Parí. El Museo del Louvre pudo abrir completamente a los visitantes este miércoles después de que los trabajadores reunidos en asamblea decidieran no votar la continuación de la huelga, aunque los sindicatos advirtieron de que no renuncian a nuevas protestas más adelante.

La representante de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Valérie Baud, precisó que el movimiento no ha terminado y que habrá una nueva asamblea general el próximo jueves.

De hecho, la Confederación General del Trabajo (CGT) precisó que se mantienen las convocatorias que se habían lanzado desde diciembre en espera de que haya avances concretos en las negociaciones que mantienen con el Ministerio de Cultura.

En su último comunicado conjunto publicado el 19 de diciembre, la intersindical que reúne a las tres principales centrales del personal del museo (CFDT, CGT y Sud-Solidarios) planteaban una larga lista de “reivindicaciones urgentes”, entre ellas, un cambio de la gobernanza y que se dé prioridad a las reformas para que haya una mayor seguridad.

Esas exigencias de seguridad tienen directamente que ver con el robo que sufrió el Louvre el pasado 18 de octubre en pleno día, cuando miembros de un comando de ladrones penetraron por un balcón en la galería de Apolo, cuando había visitantes, y tras fracturar unas vitrinas se llevaron joyas de la corona de Francia que no han podido ser recuperadas hasta ahora.

Los sindicatos también reclaman, entre otras cosas, que se creen empleos estables “a la altura de las necesidades reales”, que se hagan fijos los contratos de empleados temporales o que se renuncie a la subida del precio de las entradas a los extracomunitarios, hasta 32 euros a partir del día 14, en lugar de 22 euros por ahora.

ss/mcc