“Los votantes han hablado y quieren preservar la democracia”: Biden tras resultados de las elecciones intermedias

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden agradeció la tarde de este miércoles a los ciudadanos estadounidenses que salieron a votar en las elecciones intermedias, para mantener la lucha contra el cambio climático y el tráfico de armas, “los votantes han hablado y quieren preservar la democracia”, dijo.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario reconoció que muchos votantes están frustrados. "Han sido dos años difíciles", dijo, aludiendo a la pandemia. Sin embargo, defendió las labores realizadas por su administración en temas de la pandemia, inflación e inversiones.

Asimismo, admitió que es difícil que los estadounidenses vean esos avances en sus vidas diarias, pero insiste en que se han dado los pasos en el camino correcto,"la marea roja no ocurrió", dijo.

Hasta el momento, en el Senado de los Estados Unidos, los republicanos han ganado 48 escaños sobre 46 de los demócratas, mientras que en la Cámara de Representantes republicanos se llevaron 206 escaños sobre 180 por parte de los demócratas, así como 24 bancadas sobre 22 de los demócratas.



El mandatario señaló que pese a los resultados de las elecciones, está preparado para trabajar con sus colegas republicanos, pero aseguró que no aceptará apoyar a los republicanos que vayan en contra de la lucha contra el cambio climático, o que quieran subir las cuotas para el tema de la atención médica, "eso no está sobre la mesa y no lo apoyaré", dijo.

Biden, aseguró que los estadounidenses no quieren batallas políticas diarias porque “el futuro de los Estados Unidos es demasiado prometedor para sumergirse en peleas internas”.

Por otra parte, el presidente recalcó que pese a que los demócratas han perdido pocos escaños y aún tienen posibilidades de retener la Cámara Baja.

“No habrá ola roja, y siempre habrá figuras que entiendan y con las que se pueda hablar para sacar adelante las cosas”.

