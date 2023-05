El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, así como el de Colombia, Gustavo Petro, han sido los principales -pero no los únicos- mandatarios que han cuestionado el desempeño del gobierno de Dina Boluarte durante las protestas que se registraron al inicio de su gestión. Además, apoyaron al ex presidente Pedro Castillo, pese a que dio un fallido golpe de Estado.

En entrevista con El Comercio, Boluarte aseguró que la injerencia de estos y otros políticos latinoamericanos continúa. “La injerencia extranjera hasta ahora existe, ahí tenemos las declaraciones del presidente López Obrador, de México, las del presidente Petro, en Colombia, o lo que dijo el señor Boric; tenemos los ingresos de Evo Morales al Perú. Si eso no es injerencia, ¿qué cosa es?”, declaró.

La jefa de Estado también lamentó que estos personajes apoyen a quien cometió un acto antidemocrático, como Pedro Castillo. “Si uno es de izquierda, y va a defender a un golpista y dictador, y si ellos han sido elegidos democráticamente por el pueblo, ¿también quieren convertirse en dictadores y por eso amparan y protegen con sus mensajes, allá donde pueden, a un dictador investigado por corrupción? Eso es lo que me da pena de estos líderes de izquierda”, señaló.

En la entrevista, que se realiza cuando Boluarte cumple cinco meses como presidenta, marcó distancia respecto del rol de las Fuerzas Armadas, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciara abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones que marcaron el inicio de su gobierno.

La mandataria rechazó que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos en las protestas, pero a la vez dijo: "Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos".

Sobre los casos donde, cuestionó El Comercio, hay evidencia de que se cometieron abusos, Boluarte afirmó: "Todos los fallecidos, estos casos específicos y todos los demás, están en manos de la fiscalía. Ellos tendrán que valorar en sus investigaciones, qué pasó, qué hubo, y de ser el caso identificar de manera individualizada a la persona. Eso es lo que hay en un Estado de derecho".

Cuestionada sobre lo que quizá se hizo mal el día del golpe, Boluarte respondió: "No estábamos preparados para una violencia de esta naturaleza. Dina Boluarte entró a ser gobierno como vicepresidenta, luego como ministra, siempre de guante blanco, con la conciencia de atender de mejor manera las necesidades del pueblo peruano. Cuando se dio el golpe, a mí me agarró de sorpresa, yo estaba en mi casa, estaba inclusive en pijama, y tuve que salir volando porque yo me imaginé un golpe de Estado como el de hace años. No me cuidaba de asumir la presidencia o no: cuidaba mi vida.

