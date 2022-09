Llueven críticas a los Emmy por no incluir a la reina Isabel II en homenaje a estrellas fallecidas

La entrega de premios Emmy acaparó la atención internacional esta noche. Y un detalle, en particular, desató una lluvia de redes: la reina Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre, no fue incluida en el homenaje a las estrellas fallecidas.

“Enorme desaire a la reina en los Emmys”, tuiteó Rebecca Girimonte.



huge emmys in memoriam snub for the queen

“Sinceramente, quería ver a la reina en ese In Memoriam”, tuiteó otro fan.

“Wow. ¿Así que acaban de dejar a la reina Isabel fuera del In Memoriam de los Emmys?”, cuestionó Matt Goldich, para luego aclarar que estaba bromeando.



Wow so they’re just gonna leave Queen Elizabeth out of the Emmys In Memoriam?

— Matt Goldich (@MattGoldich) September 13, 2022