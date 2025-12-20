Juan Gabriel "N" apodado "La Piruja" e identificado como uno de los más buscados en el estado de Baja California, fue detenido en Mexicali la madrugada de este sábado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), así como del Ejército Mexicano y de otras corporaciones federales.

De acuerdo con la información de la FESC, "La Piruja" es un integrante de alto rango dentro de una estructura delictiva de Sinaloa y operaba en las zonas limítrofes entre Baja California y Sonora. Estaba en la lista de los objetivos prioritarios para la mesa de la Paz debido a su presunta cercanía con líderes de la organización delictiva.

Durante el operativo de aprehensión, el detenido se trasladaba armado, en compañía de otro sujeto,quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Les decomisaron 2 armas largas calibre .223, 3 granadas de fragmentación, chalecos balísticos, cargadores, cartuchos, cerca de 1.5 kilos de metanfetamina, mil 400 dosis de marihuana y 2 vehículos de reciente modelo, uno de ellos blindado.

Según análisis de información posterior a la detención, Juan Gabriel "N" operaba desde hace tiempo fuera del estado, en específico desde Sonora, y de acuerdo con las autoridades, tenía pocas semanas de llegar a Baja California en busca de controlar el Valle de Mexicali.

Para lograr su captura, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana trazaron la zona rural de Mexicali, específicamente en el Kilómetro 57, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con apoyo de otras corporaciones locales y federales.

La FGR continuará con la investigación, el análisis balístico del armamento y será la encargada de definir la situación jurídica de los detenidos.

