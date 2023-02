Limitan a los fiscales cuestionar a García Luna sobre enriquecimiento después del 2012

En el caso contra el exsecretario mexicano de seguridad, Genaro García Luna, el juez Brian Cogan respondió a una petición de la defensa para prohibir que se hagan preguntas sobre ciertos temas y dijo que es algo que no puede hacer.

"La Corte necesitará escuchar las preguntas específicas que el gobierno aplique al testigo y después aplicará las reglas de evidencia a ellas", detalló el juez Cogan, si es que el exfuncionario comparece.

Cogan también limitó a los fiscales cuestionar a García Luna sobre enriquecimiento después de 2012.

No obstante, mientras se elaboren las preguntas y se den respuestas, García Luna podría abrir la puerta al cuestionamiento de esa riqueza.

"Aunque el Tribunal no permitirá pruebas de activos posteriores a 2012 no relacionados con los delitos imputados para respaldar una interferencia de que, debido a que el acusado es rico, debe ser culpable (...) aún puede haber otras razones para presentar o contrainterrogar al acusado sobre dicha información", menciona el documento. "Puede haber otras razones para presentar o contrainterrogar al acusado sobre dicha información que va a la credibilidad de la cual el Tribunal no está al tanto”, reporta.

Además, los fiscales piden al juez admitir más evidencia hallada en computadora y otros dispositivos de García Luna, incluida su colección de armas, autos e información que apuntala su acceso a dinero del crimen organizado.

El abogado César de Castro, quien encabeza la defensa de García Luna había argumentado este miércoles que el hecho de que hubieran sido halladas fotos de casas y vehículos en su computadora éstas no eran evidencia de que fueran propiedad del exsecretario de seguridad pública.

El exsecretario encara la próxima semana las últimas sesiones del proceso antes de que los 12 miembros del jurado decidan si es culpable o inocente.

El jefe de la defensa, César de Castro, había informado a los medios de que el equipo de abogados tenía que tomar una decisión sobre el testimonio de García Luna, aunque precisó que es el acusado quien tiene la última palabra.

"Nosotros hablamos con él, pero es una decisión suya", subrayó De Castro.

García Luna, responsable de la lucha contra los narcos en la era del presidente Felipe Calderón (2006-2012) está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

Con información de EFE

