Lilo: La perrita abandonada en EU que logró regresar con su dueña gracias a una nota

Mantener a una mascota no es cosa fácil debido a los cuidados y atenciones que necesita, por lo que muchas veces algunas terminan en situación de abandono, tal es el caso de Lilo una perrita que fue abandonada y llegó a un Centro de Animales en Tennesse, Estados Unidos, con una nota escrita a mano.

El Centro de Animales McKamey en Chattanooga, indicó a través de su cuenta de Facebook que el can fue encontrado por un buen samaritano quien lo encontró deambulando aún con la correa puesta y una nota escrita a mano.

"Mi nombre es Lilo". "Por favor, ámame. Mi mamá no puede mantenerme y no tiene hogar y tiene dos hijos. Hizo todo lo que pudo, pero no puede obtener ayuda. Cuesto demasiado para ella. Ella realmente me ama y soy un gran perro y ama ser amado. Por favor, no abuses de mí", decía la nota.

La organización respondió la nota a la propietaria y señaló que, en caso de no contar con los recursos suficientes para mantener a su mascota, ofrecen despensas comunitarias de alimentos, vacunas y microchips para las mascotas, sin importar las circunstancias.

“Lamentamos mucho que haya tenido que tomar la decisión de dejarla atrás”, publicó el refugio en la red social.

"Sabemos que muchas personas están luchando para cuidar a sus mascotas en este momento. Sabemos lo difícil que debe ser renunciar a un animal que claramente amabas porque no puedes brindarle la atención que necesita, sin embargo, deseamos hubiera acudido a nosotros primero en busca de recursos y ayuda. Estamos aquí para ayudar y queremos que las personas y sus mascotas permanezcan juntas", dijo.

Pese a que el refugio se encargó de mantener a la perrita en optimas condiciones bajo los cuidados del personal, no descartó la idea de que la dueña de Lilo regresará.

"Lilo definitivamente te extraña, y nada nos gustaría más que verla regresar con la familia que ama", agregó el refugio.

Dueña regresó a buscar a su mascota

El miércoles el refugio dio actualizaciones acerca de Lilo en donde informó que la dueña habría regresado en busca de su mascota.

"Tenemos una actualización increíble sobre Lilo para compartir con todos ustedes... ¡se ha encontrado a su dueño!" publicó el refugio, y agregó que no puede proporcionar detalles sobre la reunión.

Asimismo, el centro de animales instó a los propietarios a no abandonar a sus mascotas y en caso de solicitar ayuda con su mascota contactarlos.

“¡Por favor, NO abandones a tu mascota! Abandonar a un animal es ilegal, pero lo que es más importante, nunca debería ser una opción. Les agradecemos todo su apoyo continuo y apreciamos la paciencia y la amabilidad que muchos de ustedes nos han mostrado durante esta crisis nacional de refugio”, finalizó.

